Аномальное тепло не покинет центральную часть России

Антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в столичном регионе. Сохранится жаркая и солнечная погода. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Среднесуточная температура воздуха по-прежнему выше нормы на 5 градусов.

Максимальная температура воздуха в столичном регионе +24...+25 градусов. Ветер юго-западный - 8 м/с. Атмосферное давление останется высоким - 758 мм ртутного столба.

Кстати, максимальная температура воздуха 11 сентября была в 1909 году и составила +27,8 градуса. А в 1892 году на термометрах было всего -1,4 градуса.