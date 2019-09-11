О роли классики в жизни общества говорили в Москве белорусские и российские литераторы

В Москве в Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в России за "круглым столом" собрались писатели, поэты, издатели, литературоведы, представители гуманитарных организаций двух стран.

Темой беседы стала роль классиков литературы в формировании общественного процесса, в создании общего культурного пространства Союзного государства. Встреча прошла в рамках XXXII Московской международной книжной выставки-ярмарки, и большинство ее участников прибыли в дипмиссию прямо с ВДНХ, полные впечатлений от выставки, на которой Беларусь являлась почетным гостем. Вел дискуссию министр информации Беларуси Александр Карлюкевич. Он рассказал, что весь год белорусские издательства готовились к этому событию, и представил собравшимся целый ряд изданий, которые Беларусь привезла на выставку. Это новые переводы классика белорусской литературы XX века Владимира Короткевича - роман "Колосья под серпом твоим" и сборник повестей "Ладья отчаяния", выпущенные издательством "Беларусь". Данные две книги вышли в серии "Классики белорусской литературы на русском языке".

- Также у нас очень много проектов, связанных с легендой белорусской поэзии, песняром Янкой Купалой.

Это альбом художественных работ, посвященных Купале и находящихся в коллекции Литературного музея имени Янки Купалы, - отметил Александр Карлюкевич. - Своеобразие книги в том, что здесь большая научная вступительная статья, написанная искусствоведом Татьяной Бембель, обширные комментарии, и книга будет особенно интересна российским литературоведам. Большая часть коллекции - это работы российских книжных графиков, российских художников.

Также министр рассказал о книге, сигнальный экземпляр которой подоспел буквально к самой выставке-ярмарке, - о сборнике сонетов Янки Купалы. Здесь 17 текстов, один из них - белорусский, а другие 16 - переводы поэта на различные языки народов России. Это совместный проект издательства "Мастацкая литература" и Музея Купалы. Представлен был и альманах "Созвучие", где собраны повести современных российских и белорусских авторов.

- А еще я бы хотел рассказать о двух книгах, которые для нас особенно важны, - сказал Александр Карлюкевич. - С одной из них нас очень поддержал Постоянный Комитет Союзного государства. Это сборник произведений лауреата Ленинской премии Мустая Карима "Долгое-долгое детство". Книгу мы представили на выставке и вручали ее гостям, в том числе внуку народного поэта Башкортостана Тимербулату Каримову. В этой книге есть одна особенность. Когда мы готовились к ее изданию, то много обсуждали с Постоянным Комитетом, чем должна быть книга интересна, кого мы объединим в этом проекте. Часть этой книги представляет собой воспоминания и интервью с теми писателями из национальных литератур России, которые были близки Мустаю Кариму. Мы попробовали соединить разных людей, разные площадки и показать, что имена классиков нам интересны и дороги и они живут не только в памяти отдельных читателей.

И еще одно издание, которое мы привезли на выставку, - книга из серии "Поэзия народов России", стихи чеченского поэта Адама Ахматукаева, - добавил Александр Карлюкевич.

О роли классики и классиков в истории и в современной жизни общества говорили многие участники "круглого стола".

Так, Алесь Бадак, белорусский поэт и директор издательства "Мастацкая литература", в своем выступлении размышлял о том, что лишь единицы из огромного количества авторов "вырастают из своей эпохи и переходят к следующим поколениям читателей".

- Мы вечно ищем национальную идею, - сказал Алесь Бадак. - А наши классики уже создали формулу жизни белорусов, для которых самое главное - привязанность к родной земле…

Дарья Московская, заместитель директора Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, рассказала об удивительном случае, произошедшем в литературном мире в прошлом году.

- В России праздновался юбилей Максима Горького, что "спровоцировало" несколько интересных мероприятий. Один из проектов, идея которого исходила от Постоянного Комитета Союзного государства, заключался в том, чтобы исследовать связи между Максимом Горьким и литературой Беларуси. Это заставило нас вновь поднять архив Горького - у нас самый большой его личный архив, который содержит как материалы самого Горького, так и материалы тех, с кем он был связан. Мы решили, что необходимо опубликовать всю переписку, которая существует между Горьким и семьей Богдановичей. Конечно, была мечта найти неизвестные тексты Максима Богдановича, они имеют огромную ценность - и напечатанные, и тем более автографы. И вот чудо произошло. В самый последний момент, когда книга уже шла в печать, нашлась тетрадочка Максима Богдановича, студента Демидовского лицея.

Книгу Мустая Карима вручали гостям выставки, в том числе внукународного поэта Башкортостана Тимербулату Каримову

В ней оказался неизвестный ранее автограф стихотворения Богдановича, написанного на русском языке. Постоянный Комитет объявил конкурс на лучший обратный перевод дистиха на белорусский. Дарья Московская поделилась впечатлениями от этого уникального опыта:

- Я была поражена, как по-разному произведение было переведено. Для меня перевод стал возможностью обнаружить колоссальное богатство белорусского языка, огромное количество синонимических рядов, потенциал нюансов, смысловых оттенков…

О трехстороннем сотрудничестве в гуманитарной сфере рассказала представительница Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества Тамара Носенко. Фонд ежегодно готовит альманах произведений российских, белорусских и украинских авторов, причем все они печатаются на своем родном языке.

- Это условие альманаха, - сказала Тамара Носенко. - Считаем, что для того чтобы читатели наших трех стран понимали друг друга, они должны приложить некие усилия. Наши языки похожи, и читать и понимать друг друга мы можем, если постараться, и мы очень хотим, чтобы читатель старался.

Во встрече также участвовали такие известные литературные деятели, как белорусский писатель Алесь Кожедуб, российский поэт Сергей Гловюк, переводчица, поэтесса, литературовед Любовь Турбина, директор издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, ученый секретарь Государственного литературного музея Янки Купалы Галина Варенова, заведующая отделом культурно-образовательной работы музея Ольга Пархимович и другие.