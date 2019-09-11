Осенний велофестиваль состоится в Москве в это воскресенье. В нем, по оценкам организаторов, примут участие более 30 тысяч человек. Помимо заезда, гостей ждет масса мероприятий - от мастер-классов по бразильскому джиу-джитсу до рэп-баттлов.

Главной ареной предстоящего фестиваля станут "Лужники". Именно здесь велосипедисты будут финишировать и стартовать. Начнется заезд в 12.00. Общая длина маршрута - 24 километра. Сначала байкеры выедут на Фрунзенскую набережную, прокатятся вдоль Москвы-реки до места впадения Яузы мимо храма Христа Спасителя, Кремля и парка "Зарядье". Потом свернут налево в сторону Садового кольца, по которому доедут до Баррикадной улицы, домчат до Красной Пресни и свернут на улицу 1905 года. По ней спустятся до Краснопресненской набережной и уже по другому берегу Москвы-реки вернутся обратно в "Лужники". Движение автомобилей на этих улицах будет перекрыто 15 сентября с 11.30 утра. Открывать проезд будут по мере прохождения колонны.

На весь маршрут дается три с половиной часа. "Одной из просьб участников предыдущих фестивалей было увеличить маршрут. Мы это сделали. Но особой физической подготовки все равно не требуется", - рассказал гендиректор ГКУ "АМПП" Александр Гривняк. В любой момент можно сойти с дистанции или вообще заранее выбрать для себя какой-то один участок.

Любой велосипедист сможет обратиться в зону, где будут работать механики. Они помогут подготовить байк - например, смазать цепь или настроить переключение передач. Колонну будет сопровождать автомобиль техподдержки. Если у кого-то велосипед сломается, его быстро отремонтируют. Участвовать можно и на прокатном велосипеде. В день фестиваля традиционно будут работать выгодные тарифы. "Время бесплатного проката увеличивается до 60 минут, а все поездки длительностью до 6 часов будут стоить 100 рублей", - сообщила руководитель велопроката "Велобайк" Анна Лебедева. Все станции проката в зоне старта, рассказала она, постараются максимально заполнить, но рекомендуется воспользоваться более отдаленными точками. А чтобы ни у кого не возникло проблем со сдачей байков на переполненных парковках, собирать их будут около станции метро "Спортивная" до 20.00. Там сотрудники компании гарантированно завершат аренду.

После велопрогулки гостей фестиваля ждет масса развлекательных и спортивных активностей. В "Лужниках" проведут велоквест с необычными препятствиями и заданиями и увлекательными мастер-классами.