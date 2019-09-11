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11.09.2019 17:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не попали в теплосети

Более трех месяцев в костромских многоэтажках нет горячей воды
Текст: Анна Скудаева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 203(7961)
Из-за ремонта теплотрасс в квартирах костромичей уже несколько месяцев отсутствует горячая вода.
Фото: Анна Скудаева/РГ Костромской экс-снегурочке - обладательнице роскошной косы - впору уже писать письмо Дедушке, чтобы в ее квартире появилась горячая вода. Фото: Анна Скудаева/РГ
Костромской экс-снегурочке - обладательнице роскошной косы - впору уже писать письмо Дедушке, чтобы в ее квартире появилась горячая вода. Фото: Анна Скудаева/РГ

Особенно пострадали жители Фабричного района города, включенного в план масштабной замены подземных коммуникаций. Например, для проживающих на улице Юных Пионеров в сентябре стартовал четвертый месяц жизни без горячей воды.

Многие, утомившись от беготни с тазиками между газовой плитой и ванной, отважились на покупку электрических водонагревателей. Однако размеры и техническое состояние далеко не всех домов позволяют это сделать. Костромичи ищут свои выходы из сложившейся ситуации. Актриса Алла Задорова, в течение десяти лет исполнявшая роль костромской Снегурочки, рассказала в социальных сетях о способах спасти свою роскошную косу в "безводный" сезон.

- Раньше я честно замачивала свои волосы в тазике, но мне это порядком надоело, и я решила пользоваться простой услугой мытья головы в парикмахерских, - сообщила своим подписчикам экс-Снегурочка.

Фото: Юрий Снегирев / РГ
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В течение лета обладательница сказочно красивой длинной косы обошла немало салонов. Экс-Снегурочка рассказала, что процедура по мытью головы в костромских парикмахерских обходится ей от 250 до 400 рублей. Кроме этого, она составила свой рейтинг с комментариями: где мастера предоставляют качественную услугу мытья головы, а в какие парикмахерские, по мнению клиентки, девушкам с длинными волосами лучше не заходить.

По данным костромской мэрии, сейчас в областном центре идут активные работы по подготовке сетевого хозяйства к началу отопительного сезона. Всего в работах задействовано более 150 человек и 60 единиц техники.

Самые серьезные сложности вызвал ремонт магистрального трубопровода от ТЭЦ-1 до перекрестка улиц Козуева и Горького. На этом участке специалистам предстоит полностью реконструировать теплотрассу длиной 1,3 километра. Из-за большого диаметра труб здесь невозможно обеспечить работу сети по временной схеме. Реконструкцию можно произвести только с полным отключением и демонтажем всей ветки.

Как уточнили в мэрии, старые стальные трубы в Костроме прослужили более 25 лет и полностью выработали свой ресурс.

Фото: Владимир Гришин.
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"Трубопроводы пришли в полную негодность по причине наружной и внутренней коррозии. Только в прошлом отопительном сезоне на этом участке было шесть аварий, которые приводили к крупным отключениям", - пояснили чиновники.

Самая масштабная случилась в ноябре прошлого года, когда из-за порыва на сетях на трое суток без тепла осталась областная больница. Больные в палатах начали замерзать. Врачи в таких условиях были вынуждены отменить все плановые операции. После этого случая власти заявили о необходимости срочной реконструкции теплосетей. Однако достаточной суммы для масштабной замены теплотрасс в городском бюджете не нашлось. Чтобы не допустить зимой новых ЧП с отоплением, в горадминистрации заключили концессионное соглашение с инвестором - компанией "ТГК-2", руководство которой пообещало вложить собственные инвестиции в ремонт аварийных теплотрасс.

Старые стальные трубы в Костроме прослужили более 25 лет и полностью выработали свой ресурс

Всего в этом году запланированы работы по реконструкции 2,4 километра магистральных теплотрасс и 15 километров квартальных сетей. Таких объемов ремонта в Костроме не было уже много лет.

Первоначально планировалось, что все работы по замене теплосетей в Костроме завершатся к 20 сентября. Судя по опыту прошлых лет, уже 25-27 сентября в учреждениях социальной сферы необходимо начинать пуск тепла. Однако, когда в конце августа специальная комиссия мэрии выехала в рейд по проверке вошедших в план ремонта теплотрасс, чиновники пришли к выводу, что при нынешних темпах работ подрядчики вряд ли смогут выполнить взятые на себя обязательства.

Опасаясь срыва отопительного сезона, в мэрии объявили срочный поиск дополнительных ремонтных бригад, причем не только в Костроме, но и в других регионах. Желающие приступить к работе нашлись. Рабочие приехали из Иванова, Ярославля и даже из Архангельска. Сейчас только на проблемном участке магистрального трубопровода от ТЭЦ-1 до перекрестка улиц Козуева и Горького к работам привлечены сразу три подрядные организации.

Фото: Игорь Филонов
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- Ситуация сложная - объемы достаточно большие. Количество бригад будет увеличиваться. Нужно выполнить весь запланированный объем работ, - признал директор костромских теплосетей "ТГК-2" Анатолий Кошкин.

В ответ на многочисленные жалобы потребителей, длительное время страдающих от отсутствия горячей воды, в мэрии пояснили, что жителям нужно еще немного потерпеть, поскольку главная проблема - все же не горячая вода, а качественное теплоснабжение зимой.

В мэрии пообещали, что реконструкция проблемных квартальных сетей продолжится и в зимний период. Чтобы в морозы не оставлять жителей без тепла, многоэтажки будут запитаны через систему временного подключения.

Компетентно

Марк Красильщик, заместитель главы администрации Костромы:

- Приносим свои извинения гражданам за причиненные неудобства. В последние годы мы видели, сколько порывов происходило зимой. Дома и социальные объекты оставались не только без горячей воды, но и без отопления. Магистральные трубопроводы - источник нашего главного беспокойства в последние отопительные сезоны, поэтому первейшая задача - закончить работы по их реконструкции до начала отопительного сезона.

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