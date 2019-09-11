ФСИН объяснила размещение заключенных в старинной башне "Бутырки"

Из-за переполненности следственного изолятора "Бутырка" двое арестантов оказались в старой башне изолятора, помнящей, как утверждается, еще Емельяна Пугачева.

О том, что башня стала жилой, сообщили правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии. "На территории СИЗО есть четыре старинные башни. Одна из них, в которую был заключен Емельян Пугачев, там сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад, - рассказал ТАСС ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников. - При проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется и там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое".

По его словам, люди находятся в этой башне в камере площадью примерно четыре квадратных метра. "В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится чаша Генуя (напольный унитаз без сидения), не соблюдаются условия приватности, - сообщил правозащитник. - Из сломанного смесителя, у которого нет крана, постоянно льется вода. Стены в камере обшарпанные, а с этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница. Непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно".

Как объяснили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве, заключенные оказались в старой башне из-за перелимита.

"Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах, расположенных в башне следственного изолятора, в первую очередь обусловлено тем, что в настоящее время число содержащихся в следственном изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения", - сообщил руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Он особо отметил, что размещение заключенных в старинной башне временное, так как в здании следственного изолятора, построенном в 1771 году, постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта.