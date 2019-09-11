Батутные комплексы, пейнтбол и веревочные городки как виды семейного досуга сегодня уходят в прошлое. В этом убедился журналист "РГ", выбирая место для очередного семейного праздника.

Все чаще предлагаются необычные виды отдыха - поездка на танке, стрельба из гаубицы, полет на реактивном самолете или ночевка в военной казарме... Самые интересные предложения мы собрали для вас в этой статье.

По казармам

Погрузиться в атмосферу военного города 1940-х годов можно в деревне Кузнецы Павлово-Посадского района. На территории "Милитари-парка" площадью в несколько гектаров стоят военные казармы, а в ангарах ждет своего часа техника времен Великой Отечественной войны - танки, знаменитые "Катюши", мотоциклы "Иван-Виллис". Есть здесь учебный тир и даже лазарет. К слову, в нем работают настоящие медики, правда, за девятилетнюю историю парка они лишь изредка мазали йодом ссадины на ребячьих коленках.

"Военные игры всегда были популярны, а сейчас - особенно, - рассказывает "РГ" директор "Милитари-парка" Тимур Черепнин. - Посмотрите, сейчас массово идет подготовка к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Чаще стали снимать сериалы про войну. Все военные музеи активизировали свои программы. А сколько появилось кадетских корпусов, классов и школ? И даже показы мод без милитари-дефиле не обходятся. Пляжным отдыхом, осмотром достопримечательностей многие уже насытились. Хочется чего-то такого, чтобы нервы щекотало и можно было блеснуть в соцсети. Поэтому едут к нам очень охотно".

Отдыхающие берут напрокат военную амуницию и с удовольствием катаются на грузовике иГАЗ, военном мотоцикле и даже танке. Самый популярный пакет услуг включает катание на Т-34, отражение нападения противника и минимальные элементы реконструкции: подрыв танка противника, поиск мин, мини-квест по поиску пропавшей депеши. Такой сценарий, что хоть фильм снимай...

"Мне несколько лет назад жена подарила на день рождения поездку на танке, - рассказывает "РГ" менеджер одной из крупных торговых компаний Олег Казанцев. - Подарок показался странным. Но захватило, теперь каждый год ездим. Ведь это часть нашей истории, так воевали наши прадеды. Никакие сафари не сравнятся с поездкой на настоящей русской военной технике!"

Для тех, кто хочет не просто прикоснуться к истории, а почувствовать себя действующим бойцом, есть спецкурс, рассчитанный на 4 часа. За это время научат наматывать портянки, стрелять, расскажут о видах оружия и прокатят на исторической технике. Можно даже переночевать в общей казарме.

Постреляем?

Предложений покататься по Подмосковью на танках и бронетранспортерах в интернете много. Причем помимо официальных клубов такие услуги предлагают и частники. Одна из таких частных компаний ранее базировалась недалеко от музея танка Т-34 в Кубинке. Сейчас в связи с переездом основной части музея на территорию парка "Патриот" контору владельцы Андрей и Олег закрыли. А технику перебазировали в леса Волоколамского района.

"У нас свои ангары с восстановленными машинами, всего около 30 единиц, - рассказывает Андрей. - Работаем по сценарию. Встречаем гостей на въезде в Волоколамск, довозим до места, показываем музей, катаем на танке Т-62 или Т-55 с преодолением препятствий. Также можно стрелять из четырех видов оружия: ППШ, винтовки Симонова, автомата Калашникова и пистолета. А в заключение - обед из полевой кухни".

По словам организаторов, самые популярные сезоны у танковых корпоративов - лето и осень, зимой клиентов меньше, за исключением 23 февраля, которое на 2020 год уже занято одной из столичных фирм.

А мне летать охота

Тем, кто в детстве мечтал быть космонавтом, придутся по душе полеты на реактивных самолетах Л-29 и Л-39. Старт с аэродрома в деревне Городище, что находится в Шаховском округе области, или в деревне Крутышки рядом с Каширой.

"Все полеты официальные, обязательно нужен паспорт, - рассказывает менеджер компании Орнелла Белова. - Недавно появилась новая услуга - полет с элементами высшего пилотажа, когда летают "вверх ногами", ощущают невесомость. Для этих целей приспособлен Як-52".

Как рассказывает одна из заказчиц "мертвой петли" Елена Колосова, супруг долго отговаривал, уверял, что может стать плохо. "Но я рискнула, - делится она с "РГ". - За все свои 50 лет я не испытывала таких ощущений, это напоминает поездку на американских горках, но интереснее. Было красиво и страшно".

Людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к полетам не допускают. Есть и ограничения: не посадят в самолет пассажиров младше 18 лет, толще 100 кг и выше 190 см.

Кстати

Что почем?

Выстрел из оружия - от 300 руб.

Катание на танке - от 5 тыс. руб.

Катание на исторической технике - от 3 тыс. руб.

Прокат военной формы - от 1,5 тыс. руб.

Прокат военной палатки - от 2 тыс. рублей

Ночевка в казарме - от 500 руб.

Прыжок с парашютом - от 7 тыс. руб.

Полет на воздушном шаре - от 2 тыс. руб. (с человека)

Элементы реконструкции битвы (подрыв танка противника) - от 2 тыс. руб.

Полет на военном самолете - от 15 тыс. руб.