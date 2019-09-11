Ярославских сирот поселили в гнилой дом

В Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за предоставления детям-сиротам некачественного жилья.

По информации СК РФ, дом в поселке Борисоглебский, построенный на средства из областного бюджета для предоставления жилья детям-сиротам, был возведен в 2015 году. Следствие полагает, что районная администрация приняла его в эксплуатацию, несмотря на существенные недочеты. В результате очень скоро стало очевидно, что квартиры непригодны для проживания: пол сгнил, стены покрылись плесенью, появились протечки, фасад потрескался.

- В дальнейшем при осмотре дома сотрудники инспекции государственного строительного надзора Ярославской области выявили нарушения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда, однако ответственные должностные лица местной администрации каких-либо мер, направленных на устранение застройщиком выявленных недостатков, не предприняли, - сообщили в СК.

По результатам проведенной доследственной проверки следственные органы СК по Ярославской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.