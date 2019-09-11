Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

На популярных онлайн-сервисах появились объявления от тех, кто готов занять очередь за новым iPhone 11. В Москве стоимость такой услуги доходит до 400 тысяч рублей.

Судя по онлайн-доскам Avito, места в очереди начали продаваться неделю назад, еще до презентации новинок от Apple. Некто Владимир Филин, зарегистрировавшийся на сайте в марте, за 400 тысяч готов стоять в очереди хоть несколько дней. Впрочем, предложения от его конкурентов гораздо скромнее. Средняя стоимость - 120-130 тысяч рублей. Появляются также объявления от тех, кто якобы готов привезти новые гаджеты из США, где продажи стартуют раньше, чем в России.

Напомним, что презентация iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max состоялась 10 числа, и вызвала, как это обычно бывает, огромный резонанс. Предзаказ смартфонов в России можно будет сделать с 18 сентября, продажи откроются 20-го.

Отметим, что в Москве традиционно собираются очереди за новинками Apple - фанаты хотят приобрести гаджет первыми в России. Многие стоят у магазинов с ночи накануне продаж, и "Мосгортранс" выделяет им теплый автобус.