Новости

У посольства США в Кабуле взорвалась ракета в годовщину терактов 11 сентября 16:31
В Севастополе майор полиции осужден за избиение подчиненных 16:28
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет 16:27
В Подмосковье женщина внезапно ослепла от редкой болезни 16:20
Московская программа "Моя улица" получила престижную международную премию 16:13
Звезда "Ривердэйла" рассказала, что ее изнасиловали 16:10
АвтоВАЗ доработал картер коробки передач, устранил течь масла 16:02
Объявленного в розыск вице-мэра Первоуральска случайно нашли в Туапсе 16:00
В Петербурге ранее судимый мужчина выстрелил жене в голову 15:53
Капсульная коллекция Escada и британской певицы Риты Ора 15:51
Недоверчивый алтаец получил срок за покушение на убийство дочери 15:51
США испытали гиперзвуковые сани 15:47
В Петербурге поставят рекорд по стоянию на гвоздях 15:45
Под Тверью нашли сбитый во время войны бомбардировщик Пе-2 15:44
Вышло новое ретроспективное промо-видео продолжения "Во все тяжкие" 15:42
В Госдуме назвали преимущества четырехдневной рабочей недели 15:33
В Подмосковье зафиксированы первые ДТП с электросамокатами 15:28
Медведев даст ряд поручений по итогам программы "Диалог" 15:23
Сбербанк до конца года может понизить ставки по ипотеке 15:15
Медведев: Надо облегчить иностранным выпускникам вузов получение гражданства 15:14
На острове Эвбея найдена крепость VI века до нашей эры 15:13
Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США 15:07
В Югре мужчина застрелил знакомого после просьбы разуться 15:06
Германии грозит массовое сокращение больниц из-за нехватки медсестер 15:06
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 16:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Московская программа "Моя улица" получила престижную международную премию

Текст: Ирина Огилько

Программа правительства Москвы "Моя улица" вошла в число победителей международной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, считающейся одной из самых престижных в сфере городского развития и девелопмента. Об этом сообщает сайт премии.

Отметим, что основал премию в 1979 году Институт городских земель (Urban Land Institute) - это некоммерческая научно-исследовательская организация, занимающаяся городским планированием и развитием. Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне.

В этом году в шорт-лист премии кроме московской программы "Моя улица" вошли 14 проектов из Северной Америки и четыре - из Азии.

Фото: Сергей Михеев/РГ
На улицах Москвы завершается масштабное благоустройство

Московский проект был единственным европейским проектом среди финалистов. Так же среди лауреатов - набережная Хоффман-Медисон в Вашингтоне, башня Гуоко в историческом квартале Сингапура и международный рынок в Вайкики на Гавайях. По словам председателя жюри Хасинта Макканн, финалистов отличает то, что "они значительно улучшили сообщества, в которых расположены. Они дали новую жизнь территориям. Поэтому признаются глобальными лидерами в сфере ответственного использования земель". Основными критериями в отборе победителей были самобытность от архитектуры и дизайна до практической пользы для городского сообщества, признание рынком, актуальность и позитивный вклад в жизнь городского сообщества.

Как прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, Москва шла к этому шесть лет, теперь город стал удобным и безопасным для прогулок, поездок на велосипеде, проведения досуга. По словам Бирюкова, оценили это и гости Чемпионата мира по футболу, который встречала столица в прошлом году. "Москва признана лидером в создании комфортной городской среды, - сказал Бирюков. - За время реализации программы было сделано более 350 объектов. Город заслужил это признание".

Награждение пройдет на осенней встрече ULI, которая состоится 18-21 сентября 2019 года в Вашингтоне (США).

Власть Работа власти Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев призвал создать условия для работы людей старшего поколения
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности