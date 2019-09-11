Московская программа "Моя улица" получила престижную международную премию

Программа правительства Москвы "Моя улица" вошла в число победителей международной премии Urban Land Institute Global Awards for Excellence, считающейся одной из самых престижных в сфере городского развития и девелопмента. Об этом сообщает сайт премии.

Отметим, что основал премию в 1979 году Институт городских земель (Urban Land Institute) - это некоммерческая научно-исследовательская организация, занимающаяся городским планированием и развитием. Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне.

В этом году в шорт-лист премии кроме московской программы "Моя улица" вошли 14 проектов из Северной Америки и четыре - из Азии.

Московский проект был единственным европейским проектом среди финалистов. Так же среди лауреатов - набережная Хоффман-Медисон в Вашингтоне, башня Гуоко в историческом квартале Сингапура и международный рынок в Вайкики на Гавайях. По словам председателя жюри Хасинта Макканн, финалистов отличает то, что "они значительно улучшили сообщества, в которых расположены. Они дали новую жизнь территориям. Поэтому признаются глобальными лидерами в сфере ответственного использования земель". Основными критериями в отборе победителей были самобытность от архитектуры и дизайна до практической пользы для городского сообщества, признание рынком, актуальность и позитивный вклад в жизнь городского сообщества.

Как прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, Москва шла к этому шесть лет, теперь город стал удобным и безопасным для прогулок, поездок на велосипеде, проведения досуга. По словам Бирюкова, оценили это и гости Чемпионата мира по футболу, который встречала столица в прошлом году. "Москва признана лидером в создании комфортной городской среды, - сказал Бирюков. - За время реализации программы было сделано более 350 объектов. Город заслужил это признание".

Награждение пройдет на осенней встрече ULI, которая состоится 18-21 сентября 2019 года в Вашингтоне (США).