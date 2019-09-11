Московский областной перинатальный центр признан лучшим в России

В Сочи подвели итоги конкурса на Национальную премию "Репродуктивное завтра России". Лучшим признан Московский областной перинатальный центр.

Поздравляя коллег с победой, министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова рассказала: "В конкурсе приняли участие 59 перинатальных центров России, в том числе и Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе. С учетом целого ряда показателей, среди которых учитывалось количество преждевременных родов, процент кесарева сечений, количество спасенных детей с экстремально низкой массой тела, наш центр получил диплом в номинации "Лучший перинатальный центр России".

Награду получила главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

Отмечу, национальная премия "Репродуктивное завтра России" проводится при поддержке Минздрава РФ и Росздравнадзора. Оценка участников проводится с помощью специальной программы, что исключает возможность подтасовки результатов.

Открылся Московский областной перинатальный центр в 2004 году. Ежегодно в его стенах рождается около шести тысяч малышей. Здесь оказываются все виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.