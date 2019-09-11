Московский сварщик стал двукратным чемпионом мира

В китайском Ланфане завершился международный конкурс "Arc Cup International Welding Competition". Россия завоевала первое место в общекомандном медальном зачете, поэтому стала обладательницей "Кубка дуги". Сварщик из Мосгаза Александр Тихонов стал чемпионом мира в номинации "Газовая сварка кислородно-ацетиленовым пламенем".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза, в составе сборной России было 19 человек, которых отобрало Национальное Агентство Контроля Сварки (НАКС). Для Александра Тихонова это вторая золотая медаль. В 2017 году он уже побеждал в той же номинации на "Arc Cup" в Шанхае.

- Борьба была сложная, всего в конкурсе участвовали 427 высококлассных сварщика из десяти стран мира, - рассказывает 33 летний электрогазосварщик 6-го разряда Александр Тихонов. - Но газовая сварка - основной вид сварки, применяемый специалистами Мосгаза. Она наиболее удобна и безопасна при работе на газопроводах на фасадах жилых домов и в квартирах, но, как и любая работа в нашей отрасли, требует особой аккуратности, сосредоточенности и высочайшего профессионализма. Так совпало, что мы выступали 8 сентября, в тот день, когда наша столица праздновала свое 872-летие. На протяжении всех соревнований мы чувствовали поддержку москвичей, знали, что на Родине болеют за нас, и я посвятил свою победу Дню Москвы.

Как рассказал гендиректор "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев, сварщики достойно представили Москву на международном уровне. Приоритет работы МОСГАЗа - обеспечение газовой безопасности столицы, и крайне важно, чтобы все специалисты предприятия были высококвалифицированными профессионалами своего дела.

Участие в международных конкурсах дает московским сварщикам отличную возможность не только продемонстрировать свое мастерство, но и обменяться опытом с коллегами из других стран, узнать об инновациях в сварочном деле, освоить новейшее оборудование.