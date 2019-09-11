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11.09.2019 21:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Игра без купюр

Фестиваль финансовой грамотности пройдет в субботу
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 204(7962)
Как разумно тратить деньги, где получить налоговый вычет и как распознать мошенников, москвичам подскажут на третьем по счету фестивале финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Мастер-классы и лекции на эту тему пройдут в Москве 14 сентября.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, в ближайшую субботу с 11.00 до 14.00 фестиваль охватит 115 площадок: колледжи, школы, вузы, территориальные центры социального обслуживания населения. Там ждут всех, кто хочет грамотно управлять своим личным и семейным бюджетом. Для маленьких и уже сознательных москвичей подготовлены лекции и консультации, деловые игры, квесты, викторины, брейн-ринги и онлайн-олимпиады. В этом году заявлено более 300 спикеров. Эксперты, например, расскажут, как запустить свой бизнес, взять кредит и не разориться, защитить свою банковскую карту и электронный кошелек от мошенников, что такое налоговый вычет, как его получить и кто может на него рассчитывать.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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Центральной площадкой организаторы выбрали Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской площади, где подскажут, как спланировать свой бюджет, не потерять в интернете свои деньги и распознать финансовую пирамиду. Здесь же откроется выставка Банка России о 250-летней истории бумажных денег нашей страны. Любой желающий сможет примерить форму инкассатора и даже посидеть за рулем бронированной машины. Заработает и "Лаборатория денег", где расскажут и покажут, как отличить настоящие купюры от поддельных.

Посетителей Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей познакомят с платежной системой "МИР" и проведут экскурсию по экспозиции. А в коллекции музея - около 2500 подлинных экспонатов. Это фотографии, документы, награды и личные вещи бизнесменов из дореволюционной России. В Финансовом университете при правительстве РФ устроят бизнес-игру "Трейдер". Участников научат торговать акциями и формировать собственный портфель ценных бумаг. Тех, кто мечтает о карьере управленца, наверняка заинтересует "Гонка менеджеров". Поднимаясь по карьерной лестнице вверх, пусть пока по виртуальной, придется обойти конкурентов и выдержать собеседования с опытными менеджерами.

Центральной площадкой организаторы выбрали Московский центр качества образования (МЦКО) на Семеновской площади

В серьезную тему организаторы готовы погрузить и совсем юных москвичей. Для них подготовлена отдельная программа. Например, в школе №1576 покажут несколько серий мультфильма "Смешарики", связанных с финансовой грамотностью. В школе №69 имени Окуджавы прочтут сказки о деньгах и предложат разукрасить финансовые раскраски. А в финансовом колледже №35 ребята будут разгадывать ребусы, отгадывать загадки и кроссворды по нюансам семейного бюджета.

Кстати

Найти мастер-класс или экономическую игру по своим интересам можно на официальном сайте фестиваля - finfest.moscow. Адреса площадок и расписание мероприятий размещены на интерактивной карте.

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