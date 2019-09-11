На юго-востоке столицы ночью пахло сероводородом

В ночь на 11 сентября на юго-востоке столицы уровень сероводорода в воздухе в два раза превысил норму. Это зафиксировали несколько станций контроля качества воздуха Мосэкомониторинга.

Запах газа ощущался в районах Люблино, Печатниках, Марьино и Выхино-Жулебино. Как поясняют экологи, во всех случаях превышение ПДК не представляло опасности для здоровья.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, опасный порог воздействия на здоровье возникает, когда содержание сероводорода на кубометр превышает 0,15 миллиграмма, или 18 раз выше, чем допускает норматив.