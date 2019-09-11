На западе Москвы спасли из пруда тонущего мужчину

На территории зоны отдыха "Мещерское" спасли из воды мужчину. Об этом сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, инцидент случился на западе столицы в разрешенной для купания зоне отдыха. Несмотря на то, что купальный сезон завершился, погода стоит теплая и вода в неглубоком Мещерском пруду прогрелась до небывалых для сентября +18 градусов. В 19.10 во время патрулирования территории спасатели ПСС "Мещерская" Виталий Дюжев и Алексей Пустобаев заметили человека, неуверенно держащегося на поверхности, то и дело скрывавшегося под водой. Спасатели поспешили на помощь и вскоре подняли мужчину из воды на борт лодки. Он нахлебался воды и периодически терял сознание. На берегу, до приезда медицинской бригады, спасатели оказали пострадавшему первую помощь. С его слов во время купания у него свело ногу и он начал тонуть. Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение.