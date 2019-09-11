Репортеры "СОЮЗа" навестили новоселов московского и минского зоопарков

Московскому зоопарку в этом году 155 лет, но он по-прежнему не перестает удивлять: сейчас главным дивом, привлекающим толпы зрителей, стали две китайские панды.

Панда - создание загадочное. Даже ее видовую принадлежность долго не могли определить, отнеся то к семейству пандовых, то к енотовидным. Лишь с появлением тестов ДНК удалось установить, что панда все-таки медведь.

Если приехать в зоопарк пораньше, то длинной очереди на входе еще нет. Вольеры с пандами мы нашли легко, это на старой территории, неподалеку от жирафов. Для панд перестроили бывшую квартиру кошачьих: теперь тут два закрытых и два открытых вольера с прудиками, зеленью и установками туманообразования.

Первым из "приватных покоев" вышел самец Жуи. Уселся на камень и стал жевать веточку - публика издала восторженный вздох. Потом выглянула и девочка Диндин. Мишки, похожие на большие мягкие игрушки, настолько умилительны, что глаз не отвести. В чем секрет их обаяния, нам поведала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка. Оказывается, китайская парочка - это не муж и жена, а два детеныша!

- Если по человеческим меркам, то мальчику где-то шесть лет, а девочке примерно пять, - смеется Светлана Акулова.

Светлана Владимировна рассказала, что панды поселились в Московском зоопарке на 15 лет. Если у них появится детеныш, то по достижении трехлетнего возраста его передадут в Китай.

- За панд мы не платим, так как это не аренда, а исследовательская работа, - продолжает Светлана Акулова. - У нас с китайской стороной заключено соглашение о научном сотрудничестве...

Чудеса, которые подготовил для посетителей зоопарк, пандами не заканчиваются. И речь здесь даже не о жирафах и слонах. Если знать, кого искать, то можно увидеть совершенно небывалых, сказочных зверей, например "то ли кота, то ли медведя, то ли пса", зверька по имени бинтуронг. Как рассказал нам ученый секретарь Московского зоопарка Роман Аношин, даже он сам еще пока не видел новоприобретенное чудо, но зверь уже досиживает карантин и скоро будет экспонироваться.

Пополнилась семья тонких лори - это такие миниатюрные как бы обезьянки c грустными огромными глазищами. Интересно, что они ведут ночной образ жизни. Поэтому на ночь им включают свет, лори думают, что наступил день и... заваливаются спать.

Интересной обещает быть просторная вольера совместного содержания, где поселятся пара новоприбывших африканских страусов, зебра и африканский жираф. А еще прибыли краснокнижная птица ушастый филин и парочка курочек-султанок, которые почти не встречаются в природе.

Роман Аношин, который специализируется на орнитологии, рассказал нам о своих любимцах пеликанах. В зоопарке с первого года его существования "культивируются" два вида пеликанов - кудрявый и розовый. Живут они неплохо, по десятку лет, но вот с размножением у них всегда были проблемы.

- Пока в пеликаньей колонии дела, в их понимании, не устоятся, они к размножению не приступают, - говорит Роман. - А ведь нам приходилось дважды в год их перегонять из зимних помещений в летние, и наоборот. Это является для них огромным стрессом. Тогда сделали летние и зимние помещения смежными, и дело пошло на лад. Однако сбитые с толку пеликаны стали нести яйца зимой. В тесных зимних помещениях они умудрялись все время ссориться, били яйца. Пришлось перенести яйца в инкубатор. Из десяти вылупился всего один птенец, зато небывало крупный и наглый Матвей. Недавно у нас телевизионщики снимали программу, так Матвей сорвал с головы оператора гарнитуру и жутко перепугал его. Хотя чего бояться: зубов нет, не укусит...

Гуляя в шумной толчее зоопарка, вы вряд ли обратите внимание на многие интереснейшие особенности поведения животных. Сейчас, когда позади летние каникулы, самое время для вдумчивого посещения зоопарка.

- К нам лучше всего приходить ранним утром, - говорит Роман Аношин. - Придите в девять - и вы сможете показать своему ребенку гораздо больше. Когда вокруг много людей и шумно, поведение большинства зверей меняется. Некоторые обезьяны вообще уходят в закрытые помещения.

А как в Минске

Минский зоопарк в этом году тоже отметил свой юбилей - 35 лет. За это время из обычного зооуголка с сеточными ограждениями он превратился в настоящий звериный мегаполис, где живут около 450 видов животных (более 2 тысяч обитателей).

Открыл историю зоопарка белый аист. 35 лет назад маленького испачканного в мазуте аистенка неравнодушные люди принесли в мини-сад при Минском автозаводе. Птицу назвали Журкой. Когда наступили холода, ослабевшего аистенка перевезли в Институт зоологии, а уже оттуда птицу забрал основатель зоопарка и его первый директор Федор Ревзин. Всю зиму аист ночевал под финиковой пальмой в оранжерее, а затем переехал в свой собственный вольер в зоопарке. Как только крылья окрепли, Журка сразу же перемахнул через ограду и оказался на лугу у Свислочи. С тех пор белые аисты стали символом зоопарка и живут здесь свободно круглый год. Кстати, если увидите этих птиц, катающихся на детских горках на площадке зоопарка, не удивляйтесь: иногда они так развлекаются.

Одним из первых жителей Минского зоопарка был и двугорбый верблюд, которого в 1986 году представительница династии дрессировщиков Тереза Дурова подарила зоопарку во время гастролей в Минске. Хан больше не мог выступать на сцене, у него обнаружили ревматизм и решили отправить на заслуженный отдых. Жизнь в Минском зоопарке пошла ему на пользу, и верблюд стал поправляться. А еще экзотический житель нашел себе в Беларуси друга лося! Есть на территории Минского зоопарка старый дуб с необычной историей. Он родом не из этих мест, а был спасен от неминуемой гибели и перевезен сюда первым директором Ревзиным. Вот как Федор Иделевич описывает этот случай в своей книге: "Старый дуб, попав под планировку в шестидесяти километрах от Минска, был выкорчеван и с неделю лежал на сырой осенней земле. Но жизнь дерева все же не оборвалась. Узнав об этом, я взял полуприцеп, на котором возят тяжелые танки, привез его в город и посадил в своем зоосаде".

А вот любимец публики и звезда Минского зоопарка - бурый медведь Тристан. Живет он здесь с самого рождения и много лет был в одиночестве: подруга мишки, увы, умерла в 2010-м от порока сердца. Но в этом году из Пензенского зоопарка Тристану привезли невесту - медведицу Нюру, которую спасали всем миром. За год до начала этой истории хозяева передвижного цирка купили медведицу, но та оказалась профнепригодной и была отдана на содержание маме директора цирка. Почти год бабушка ухаживала за зверем, а потом обратилась за помощью к директору Пензенского зоопарка. А вскоре Нюра переехала в Минск - новенький вольер был подготовленный специально к ее приезду, по соседству с Тристаном. После зимней спячки животных начнут потихоньку подселять в общие апартаменты.