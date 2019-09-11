Резкое похолодание придет в Московский регион в выходные

В выходные дни температура воздуха в Москве и Подмосковье понизится на 4-5 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, холодный фронт может достигнуть Московского региона уже во второй половине дня в пятницу. При этом в субботу температура опустится до 14-19 градусов тепла, а воскресенье будет держатся в районе 13 градусов.

Вильфанд также отметил, что похолодание будет сопровождаться повышенной облачностью и кратковременными дождями.