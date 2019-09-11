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11.09.2019 22:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

РЖД запустит регулярные рейсы "Ласточки" между Москвой и Петербургом

Скоростные поезда "Ласточка" начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом с 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Фото: Кирилл Широков
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Каждый день из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправляться по два поезда. Они будут останавливаться на 11 станциях: пл. НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино и Обухово.

Пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый.

Продажа билетов на эти поезда уже открыта. Уточняется, что на "Ласточки" действуют специальные тарифы для различных категорий граждан.

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