Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет

В столице сегодня самый жаркий день с начала нынешней осени и самый теплый для 11 сентября за 70 лет. Об этом сообщил РБК ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеоролога, температура воздуха 11 сентября в 12:00 поднялась до отметки +26,3 градуса, и хотя рекорд для этого дня принадлежит 1901 году, когда на термометрах было +27,8 градусов, нынешний день по праву можно назвать одним из самых теплых за 70-летнюю историю метеонаблюдений.

- Аналогичная погода была в 1948 году, и затем волны тепла были примерно каждые 25 лет, - рассказывает Тишковец.

По прогнозу метеоролога, теплая волна завершится к выходным, когда придет похолодание, причем не исключено, что в ночные часы воздух сможет остыть до слабого минуса.

К слову, аналогичный прогноз ранее озвучивали метеорологи Гидрометцентра РФ.