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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Цари, святые и плотник Ваня

В Воронеже отмечают столетие художника Василия Криворучко
Текст: Татьяна Ткачева
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 203(7961)
Масштабная выставка к юбилею, пожалуй, самого известного местного живописца открылась в областном музее имени И. Крамского. Василий Павлович Криворучко - автор индустриальных пейзажей, известных циклов "Моя Русь" и "На поле Куликовом", портретов известных деятелей прошлого и простых современников - слесарей, крановщиц, строителей...
Фото: Игорь Филонов На юбилейной выставке представлено более 150 произведений художника. Фото: Игорь Филонов
На юбилейной выставке представлено более 150 произведений художника. Фото: Игорь Филонов

Для выставки к столетию мастера удалось собрать более 150 его произведений, созданных им с момента переезда в Воронеж в 1951 году до смерти в 1994-м.

Фото: Фонд Росконгресс
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Петровские верфи и крепостные стены Соловков, базар в Каире и портрет добродушного кенийца, "теплые" деревянные скульптуры и рубленые силуэты заводских зданий на гравюрах - посетители наверняка оценят разнообразие тем и техник, которыми владел Криворучко. Завершить академическое образование ему не удалось из-за войны, но художник развивал свою манеру всю жизнь. Пробовал рисовать цветными карандашами и тушью, фломастерами.

Он родился в деревне на Алтае, школу окончил в Донецке, владеть кистью учился в Харькове и, после демобилизации, в Мукачеве. Осев в Воронеже, стал активным участником городской жизни. Криворучко заседал в горсовете, боролся за спасение памятников истории и культуры. "Профессорский" дом на улице Тимирязева, 1, где он жил, тоже признан объектом наследия. Ныне на нем есть и мемориальная табличка с именем Василия Павловича, который незадолго до смерти стал первым почетным гражданином Воронежа.

Он также был организатором "культурных десантов" в город Лиски, где мало-помалу образовалась своя картинная галерея. После смерти Криворучко она получила его имя.

Василий Криворучко стал первым почетным гражданином Воронежа

На юбилейной выставке можно увидеть и палитру из мастерской, и нехитрое кресло-качалку, и фирменный берет художника, и книги из его собрания.

Отовсюду художник привозил аккуратно подписанные баночки с образцами земли и воды. Горстку почвы взял с могилы Ганди. В Ферапонтове собрал разноцветные камешки, на склянке с ними значится: "Краски Дионисия".

Его особо занимал "золотой век" русской иконописи. Образа Криворучко сам не писал, но оставил портреты Феофана Грека и Андрея Рублева.

Фото: Антон Степанищев
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- Все поражались его неуемной энергии и тому, сколько он успевал. Супруга и коллега Ксения Успенская говорила: "Вася, ты больше общественный деятель, чем художник!" От индустриальной тематики Василий Павлович переключился на историю Руси. В 1962 году, по его признанию, он сознательно обратился к православию, к духовным ценностям. Это наложило отпечаток на его творчество, - отметил протоиерей Андрей Изакар, близко знавший Криворучко в бытность музейщиком.

За цикл картин о Куликовской битве художника в 1992-м наградили премией имени Преподобного Сергия Радонежского.

Его работы есть в Музее истории Москвы, заповедниках в Туле, Владимире, Смоленске и Пскове, в Тамбовской картинной галерее и художественном музее Белгорода. Гости Воронежского края найдут их в историко-художественном музее Острогожска, галерее в Лисках и в Новоусманской библиотеке. Есть полотна Криворучко и в частных собраниях - за рубежом и в России. Например, крупной коллекцией владеет благотворительный фонд "Художники Воронежа".

Прямая речь

Александр Бубнов, президент благотворительного фонда "Художники Воронежа":

- Василий Криворучко - один из трех моих любимых художников нашей области. Его картины я начал собирать, еще не представляя толком, что это за мастер. При подготовке выставки окунулся в архивные материалы, почитал дневники - и заново открыл масштаб личности Василия Павловича. Он писал, что смерть надо заслужить и что он своей гибели не боится. Уезжая из Воронежа, оставлял в мастерской записку: "Все отдаю городу".

Справка "РГ"

Выставка "Всем сердцем любивший Россию. К 100-летию со дня рождения Василия Криворучко. Живопись. Графика. Скульптура" продлится до 6 октября 2019 года по адресу: пр-т Революции, 18. Часы работы, стоимость билетов и расписание дополнительных мероприятий можно узнать на сайте музея имени И. Крамского http://mkram.ru или по телефону: (473) 255-38-67.

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