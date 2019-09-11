В центре Москвы благоустроены "театральные" улицы и переулки

В районе Чистых прудов, где расположены театры "Современник", "Табакерка", Et Cetera и "Экспромт", благоустроены восемь исторических переулков и улиц. Обновленный квартал с творческим акцентом в среду осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в этом году благоустройство охватило около четырех тысяч объектов. В их числе улицы, площади, дороги, парки и дворы. В большинстве мест работы завершены в конце августа, оставшиеся приведут в порядок к ноябрю. Квартал в районе Чистых прудов, где находятся сразу несколько столичных театров, уже обновлен.

"Территория между Мясницкой улицей и Покровкой интересна сама по себе. Обе давно отреставрированы, а улочки между ними были в плохом состоянии - темные, грязноватые, а сейчас такого хорошего европейского уровня", - отметил Собянин, общаясь со студентами Московской театральной школы Олега Табакова.

Внутренний двор одноименного театра тоже благоустроен. Всего в Москве около 200 театров. И все, по мнению мэра, должны иметь ухоженную территорию.

В обновленном виде после ремонта предстали восемь чистопрудных локаций: это улицы Чаплыгина, Макаренко и Жуковского, переулок Огородная Слобода, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки. Общая их длина - почти три километра. На них заменили асфальт на проезжей части и расширили пешеходную зону. Сами же тротуары замостили гранитной плиткой, а провода спрятали под землю. Фасады домов очистили, покрасили и отреставрировали. Вдоль улиц появились новые скамейки, навигационные стелы, свежие газоны. Установлены и новые фонари, стилизованные под старину. Их изготовили по индивидуальному заказу.

В Москве в 2019 году будет благоустроено около четырех тысяч объектов, включая 60 улиц, 161 парк, 2457 дворов. Отремонтируют также подходы к станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам МЦД, дороги и тротуары, фасады зданий.