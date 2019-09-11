Прокуратура во Владимирской области начала проверку по факту обрушения потолка в школе N 13 города Гусь-Хрустального. ЧП произошло в актовом зале на третьем этаже. К счастью, во время обрушения никто из 18 педагогов и 259 учеников не пострадал: с 2017 года актовый зал школы был закрыт на ремонт. Тем не менее ситуация с состоянием школы на улице Курской вызвала немало вопросов у властей и силовиков.

- Школа находится на балансе города, и в этом году комиссия, в которую входили представители из муниципалитета, признала ее готовой к началу учебного года, причем без замечаний. Что послужило причиной ЧП? Некомпетентность? Халатность? Будет проведено расследование. Виновные должны быть наказаны. Только по счастливой случайности все произошло до начала учебного года и трагедии удалось избежать, - заявил губернатор региона Владимир Сипягин.

Возмущение региональных чиновников вызвал тот факт, что об обрушении потолка в школе они узнали лишь через десять дней после ЧП, причем сигнал о происшествии поступил не из школы, а из регионального управления МЧС.

По итогам совещания власти приняли решение приостановить учебный процесс в аварийной школе, а всех детей перевести в соседнее учебное заведение N 16. Между тем во Владимире создали специальную комиссию, которой предстоит провести проверку по факту приемки школы к началу учебного года.

Власти приняли решение перевести всех детей из аварийной школы в другое учебное заведение

Как сообщили в администрации Гусь-Хрустального, школа N 13 была построена в 1938 году. Здание, в котором она расположена, включено в перечень памятников объектов истории и культуры регионального значения. В том же помещении находится музей истории просвещения. По итогам обследования здания комиссия примет решение о возможности реставрации.

Сотрудники школы посетовали, что статус памятника накладывает особые условия: для того чтобы сделать давно назревший ремонт, необходимо проведение дорогостоящих проектно-изыскательских работ. Вот уже несколько лет в школе-памятнике текла крыша. Из-за постоянных протечек пользоваться актовым залом было невозможно. Тем не менее при подписании документов о готовности школы к новому учебному году члены комиссии почему-то закрыли на это глаза.

В октябре 2018 года власти Гусь-Хрустального обращались в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области с просьбой исключить здание школы N 13 из перечня объектов культурного наследия регионального значения. Однако в ответ получили отказ. Денег на дорогостоящую реставрацию памятника по всем правилам в казне муниципалитета своевременно не нашлось, и здание школы продолжало разрушаться.

Кстати

За последние несколько лет аварии в школьных зданиях стали почти обыденностью. В феврале 2016 года плохо укрепленный подвесной потолок весом около тонны обрушился в школе N 26 на улице Горького в Костроме. ЧП в учебном классе произошло прямо во время уроков. Избежать человеческих жертв удалось благодаря мужеству учительницы Виктории Горлевич, которая, услышав подозрительный треск, сумела вовремя вывести детей из опасного помещения. В отношении подрядчика, который незадолго до этого некачественно отремонтировал потолок в школе, СК возбудил уголовное дело. А заботливую учительницу за спасение детей представили к государственной награде.

В мае 2019 года обрушение потолка произошло в гимназии N 28 в Костроме. Лишь по счастливой случайности дети не пострадали. Из-за ЧП учебный год в школе завершили досрочно, а в здании провели обследование и срочный ремонт.