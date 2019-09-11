В Калуге прошла акция "Я - гражданин России"

11 сентября в Калуге прошел очередной этап акции "Я - гражданин России". В рамках акции паспорта граждан Российской Федерации получили 16 молодых калужан.

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Вручение паспортов было приурочено к 300-летию миграционной службы. Основы паспортизации в России были заложены Петром I, который возложил обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово "паспорт", как документ, удостоверяющий личность иностранцев, упоминается в Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю).

- Сегодня для вас знаменательный день - вы стали полноправными гражданами России, получили путевку во взрослую жизнь, - обратился к ребятам Александр Иванов, - уверен, что все вы станете достойными гражданами нашей страны. Теперь главное для вас это хорошо учиться, получить образование, выбрать профессию и свой путь в жизни. Надеюсь, что все вы останетесь в Калуге и своими успехами прославите наш родной город.

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

Поздравили участников церемонии и воспитанники центра "Созвездие", подготовившие концертную программу.