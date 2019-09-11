В одной из крупнейших сетей кафе "Хинкали Gaли" в Москве официантам запретили брать чаевые. Эксперты уверены, что это - один из способов привлечь посетителей. А в основном в столице развернулась нешуточная борьба за "чай", рассказали "РГ" в Гильдии официантов России.

Администраторы "Хинкали Gaли" рассказали, что в сети проводится эксперимент, подробности которого не разглашаются. "Полагаю, это маркетинговый ход для привлечения посетителей, - считает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. - Ведь многие не понимают, нужно ли вознаграждать официанта, не моветон ли - уйти, не оставив "на чай"... В данном же случае установлены конкретные правила, понятные и персоналу, и гостям".

Запрещают чаевые в Москве в единичных случаях, в основном общепит старается прибавить доход персонала, отмечает менеджер Российской гильдии официантов Евгений Архипов. "Во многих московских кафе даже перестают принимать оплату картами, - продолжает он. - Во многом это связано с тем, что официанты недополучают дохода: ведь в основном сейчас расплачиваются картами". Между тем средний размер обычных чаевых в столице - 10 процентов от чека, рассказал Архипов, и именно эти "десятки" составляют значительную часть доходов официантов.

Вознаграждение официанту остается правом, но не обязанностью гостя, подчеркивает глава Федерации рестораторов и отельеров. "Традиция чаевых пошла со времен царской России, - напоминает Бухаров. - Тогда официанты (их называли половыми) не получали зарплату. Они брали в аренду зал и фактически жили за счет оставленного гостями вознаграждения. А после революции для официантов ввели зарплату. И давать "на чай" в СССР было не принято". В Германии не принято и сейчас - высокие оклады позволяют кельнерам "жить на одну зарплату". А в США и Голландии чаевые для официанта, как гонорар для артиста - главный источник дохода. В России же - смешанная система. Поэтому у посетителей наших ресторанов и возникает дискомфорт: платить или не платить.

Статистика Гильдии официантов России показывает, что с развитием "безнала" заработков у персонала становится меньше. Между тем, считает Бухаров, развитие технологий не является препятствием для чаевых. "Это больше вопрос профессионализма официанта, - полагает он. - Если вас обслужили хорошо, то нет проблем сделать перевод". Чаевые можно рассматривать как деньги, полученные работником за выполнение его функции, - охарактеризовал этот вид вознаграждения столичный адвокат Владимир Постанюк. - При этом налоги с них не уплачиваются. Так что чаевые нельзя признавать даром, но вполне можно считать односторонней сделкой". В будущем могут внедрить онлайн-системы для перевода чаевых.