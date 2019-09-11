Новости

Бывший замначальника ОМВД "Лефортово" приговорен к 8 годам 21:03
Заключенных из башни "Бутырки" перевели в нормальные камеры 20:51
Замглавы Федеральной таможенной службы назначена Елена Ягодкина 20:46
МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир 20:40
Джонсон: Brexit без сделки не будет катастрофой для Великобритании 20:12
Появились подробности о состоянии Армена Джигарханяна 19:20
На складах боеприпасов на Украине произошло шесть взрывов 19:11
Росстат будет оперативно предоставлять статистику Госдуме 19:00
Ученые нашли способ обратить вспять старение человека 19:00
В этом году армия получит 46 подвижных пунктов управления войсками 18:58
Волгоградский "Ротор" после серии неудач разорвал договор с тренером 18:50
В джунглях Амазонки нашли затерянный город древней цивилизации 18:37
СМИ: В результате нападения неизвестного во Флориде ранены 6 человек 18:29
Опубликован список приглашенных на свадьбу Собчак и Богомолова 18:23
Два человека погибли в результате падения грузового самолета в США 18:18
General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей 18:13
АвтоВАЗ перенес дату выхода самого мощного "безвтыкового" двигателя 18:13
Эксперт посчитал логичным ужесточение наказания за нарушения ПДД 17:59
Исполнитель главной роли в фильме "Все будет хорошо" разбился в ДТП 17:57
Нурмагомедов намерен провести защиту титула в Москве 17:56
Парламентарии СГ изучат целесообразность разработки модельных законов 17:55
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП 17:54
Пульмонолог назвала первый признак больных легких 17:50
Трамп пообещал новые удары по талибам 17:48
Турист из России утонул на курорте в Болгарии 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не доехали

Трое получили срок за подготовку теракта
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
В Московском окружном военном суде оглашен приговор по делу о подготовке теракта.

Братья Ибрагим и Адам Гакаевы из Дагестана признаны виновными в подготовке теракта. По приговору суда ближайшие семь лет они проведут в колонии общего режима. Третий фигурант дела, Фокшан Голуб из Молдавии, признанный также виновным в незаконном хранении и изготовлении оружия, получил девять лет такого же заключения. Ему по приговору необходимо выплатить в доход государства еще и штраф в 40 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ установили, что они были связаны с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

Мосгорсуд оценит жалобы на приговор Вячеславу Гайзеру

В связи с тем что часть материалов дела проходила под грифом "секретно", на заседание суда были допущены только участники процесса.

По данным следствия, братья познакомились с Голубом в колледже, а затем все трое, используя Telegram, начали переписываться с экстремистами, находившимися в Сирии. Последние, по версии следствия, и заказали молодым людям громкую акцию в преддверии Кубка конфедераций по футболу. Турнир прошел в четырех городах, а теракт эта троица готовила в Москве. Следствие полагает, что Голуб, тайком переделывавший газовые пистолеты в боевые, должен был вооружить братьев, а те планировали напасть на болельщиков. Забросать их гранатами, а затем открыть огонь из пистолетов. Потом один из троих должен был совершить самоподрыв.

Все осужденные были задержаны в июне 2017 года в подмосковном Ступине, когда ехали в столицу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД: Планы Нетаньяху по Иорданской долине могут подорвать надежду на мир
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Захарова уличила Болтона во лжи
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков