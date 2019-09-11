В Московском окружном военном суде оглашен приговор по делу о подготовке теракта.

Братья Ибрагим и Адам Гакаевы из Дагестана признаны виновными в подготовке теракта. По приговору суда ближайшие семь лет они проведут в колонии общего режима. Третий фигурант дела, Фокшан Голуб из Молдавии, признанный также виновным в незаконном хранении и изготовлении оружия, получил девять лет такого же заключения. Ему по приговору необходимо выплатить в доход государства еще и штраф в 40 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ установили, что они были связаны с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство".

В связи с тем что часть материалов дела проходила под грифом "секретно", на заседание суда были допущены только участники процесса.

По данным следствия, братья познакомились с Голубом в колледже, а затем все трое, используя Telegram, начали переписываться с экстремистами, находившимися в Сирии. Последние, по версии следствия, и заказали молодым людям громкую акцию в преддверии Кубка конфедераций по футболу. Турнир прошел в четырех городах, а теракт эта троица готовила в Москве. Следствие полагает, что Голуб, тайком переделывавший газовые пистолеты в боевые, должен был вооружить братьев, а те планировали напасть на болельщиков. Забросать их гранатами, а затем открыть огонь из пистолетов. Потом один из троих должен был совершить самоподрыв.

Все осужденные были задержаны в июне 2017 года в подмосковном Ступине, когда ехали в столицу.