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11.09.2019 21:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Один для всех

В Москве появится единый Wi-Fi
Текст: Сергей Бабкин
В столице запустят единый бесплатный Wi-Fi, к которому можно подключиться без повторной авторизации. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы выбрали оператора, который объединит разные сети", - заявил глава города. Это позволит всегда быть в Сети и в музеях, и в кинотеатрах, и на городских улицах. Сейчас в городе 18 тысяч точек безлимитного Wi-Fi. Из них 3 тысячи раздают бесплатный и высокоскоростной интернет прямо на улицах в пределах ТТК. Есть свой бесплатный Wi-Fi в 334 библиотеках, 200 домах культуры, 16 музеях. По данным департамента информационных технологий, с начала года к городскому вай-фаю подключились более 3 млн уникальных пользователей. Из них 51 процент приходится на молодежь от 18 до 34 лет. Проблема только в том, что у общегородского и библиотечного Wi-Fi разные логины и приходится повторно авторизоваться. Новый оператор создаст единое пространство, которое даст вам Сеть без лишних кликов.

Роскомнадзор рассказал о результатах проверки точек публичного Wi-Fi

На новый уровень поэтапно выходит и полюбившийся миллионам горожан и туристов бесплатный Wi-Fi в метро - невиданная роскошь для многих мировых мегаполисов. На днях еомпания-оператор запустила технологию Hotspot 2.0, которая позволит дополнительно защитить ваши данные от кибератак злоумышленников. Ведь одна из главных опасностей публичных сетей - возможный перехват логинов/паролей от банковских приложений на вашем гаджете. Пока Hotspot 2.0 работает только в тестовом режиме и доступна только для пользователей iPhone и iPad. Им нужно подключаться в вагонах не к MT_FREE, а к сети МT.

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