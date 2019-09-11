В Подмосковье женщина внезапно ослепла от редкой болезни

В Московской области местная жительница внезапно ослепла из-за редкого заболевания. Врачам удалось вернуть ей зрение, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Пациентка рассказала врачам Красногорской больницы № 1, что проснулась утром и внезапно ослепла. Кроме того, сильно болела голова. В офтальмологическом отделении специалисты выявили отслоение сетчатки. Анализы показывали нетипичную картину, и было решено собрать консилиум. И после комплексного обследования медики выявили редчайший синдром Фогта-Коянаги-Харада.

Пациентка прошла самую современную терапию, и уже на следующий день смогла самостоятельно ориентироваться. На третий день зрение восстановилось на 80 процентов. Женщину выписали, и теперь она лечится амбулаторно.