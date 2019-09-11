Видео: В Рязани мужчина расстрелял палатку с шаурмой

В Рязани обстреляли палатку фастфуда, ранили работника и похитили деньги. Подозреваемый в нападении задержан, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.

ЧП произошло 10 сентября около 12:40 на улице Сельских строителей. В палатку, торгующую шаурмой, зашел мужчина и потребовал отдать выручку. В этот момент в палатке находились двое работников, отказавшиеся кормить посетителя бесплатно и отдавать ему деньги. Тогда мужчина открыл стрельбу из травматики.

В результате один из работников получил два огнестрельных ранения - грудной клетки и правого бедра. Нападавший забрал деньги, которые выронил раненый, сел в машину и уехал.

Менее суток потребовалось полиции, чтобы установить личность этого посетителя. Сегодня утром он был задержан. Преступником оказался 23-летний житель Рязани.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Следствие будет ходатайствовать об его аресте. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.