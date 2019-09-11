"Пропала собака", "Помогите", "Верните!" - эти объявления от несчастных людей ежедневно видят миллионы москвичей. Но кто и чем может помочь?

Оказалось, в столице появилась целая индустрия - розыск домашних животных. "РГ" изучила предложения "собачьих" детективов и узнала, в какой степени этим людям можно доверять.

Клички - в сторону

Сыщики, которые специализируются на животных, появились у нас относительно недавно, и пока конкуренция среди них не так высока. "РГ" удалось найти в Сети несколько агентств, работники которых пошли по пути знаменитого Эйса Вентуры. Стоимость их услуг - от 35 тысяч рублей. В случае неудачи агенты обещают вернуть деньги. "Розыск питомцев по методике похож на розыск людей, - рассказал основатель одной из первых в России частных служб по розыску и спасению животных, писатель Валерий Сугробов (кстати, бывший милиционер). - Беседы с возможными свидетелями, объезд зоны поиска... К тому же есть места, куда обычно стремятся cами животные, потерявшие хозяев".

Эйс Вентура вряд ли мог ожидать, что у него появятся последователи даже в России. Фото: GETTYIMAGES

Один из случаев нам в деталях рассказали в агентстве, работающем в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. К детективу обратилась бабушка, у которой сбежал любимый кот. Мурлыку было жаль: он давно жил в квартире, да и потом - память об умершем муже. Детектив с фотографией кота обошел бабушкин двор. Поговорил с "собачниками". И одна из женщин вспомнила: "Конечно, видела такого рано утром! Он во-о-о-о-н у того подъезда чуть было под машину не угодил". Номер авто бдительная "собачница" запомнила. Тем более что водителю стало кота жаль, и он, оставив свои хлопоты, забрал пушистого к себе домой. Сердобольный автолюбитель, узнав о бабушкиной печали, кота, разумеется, вернул.

Кто ищет - тот найдет

Коты действительно более пугливы, чем собаки, отмечают детективы. Вот почему в первые дни они не будут убегать далеко. Будут жаться к подъездам или подвалам. Часто отбиваются от своих хозяев и собаки. "Главная причина - это разгильдяйское отношение владельцев, - делится Сугробов. - Спускают с поводков, слишком далеко отпускают. Но есть и другие факторы. Я за годы практики заметил, что весной чаще сбегают собаки охотничьих пород - у них просыпается инстинкт. А зимой бегут гладкошерстные - они согреваются бегом".

Первое, что нужно делать - расклеить как можно больше объявлений с портретом животного. Не указывайте кличку - могут и приманить. Дальше ищут свидетелей. Например, дворников или работников близлежащих магазинов. Собака, когда проголодается, пойдет на запах - к рынку или палаткам с мясом. Велики шансы найти собаку и с помощью простого просмотра объявлений в местных газетах и интернете.

Собачья месть

Немного другой будет тактика детектива, если животное украдут. Такие случаи были распространены в 90-х, говорит Сугробов, когда рынок был не так развит. Элитные породы похищались "на заказ". Сейчас магазинов огромное количество, и кражи такого рода резко пошли на спад. Другое дело - кража ради мести. В одном из агентств припомнили случай в Мурманске. У местного бизнесмена пропали два ротвейлера. С псами гулял студент. В один из вечеров парнишка пришел домой избитый и без собак. Чуть не плача от досады, студент рассказал: шел себе шел, как вдруг подъехала машина, вышли бугаи, меня избили, ротвейлеров ваших швырнули в "Газельку" - и наутек. А собаки не сопротивлялись - на них были намордники.

Нанятый агент поговорил с одногруппниками парня и выяснил, что тот недавно приобрел дорогой смартфон. Явно на "нетрудовую стипендию". Отпирался юноша недолго. Рассказал, как на него вышли конкуренты предпринимателя и попросили за деньги просто отдать им собак. Что тот и сделал. Для порядка лицо собачьему няню "разукрасили". Собак детектив нашел. Заказчики вывезли их за город и там бросили. Ротвейлеры пришли к коттеджному поселку, где их приютили. Таких историй - десятки. И в ряде случаев, отмечает Сугробов, к их услугам стоит прибегнуть. Обязательно нужно заключить договор. "И еще важно, чтобы вы сами наблюдали, как работает детектив, - советует наш собеседник. - Пусть он посадит вас в свою машину, и тогда вы вместе примете участие в поисках". Питомца можно искать и самому - стоит следовать простым инструкциям.

Конкретно

Что делать, если пропал питомец?

- Составьте и расклейте объявления с портретом любимца (без клички) и вашей историей.

- Опросите свидетелей: это могут быть дворники, другие собаководы, соседи-автомобилисты, которые рано выезжают на работу.

- Обследуйте подвалы и чердаки - там обычно прячутся потерявшиеся напуганные кошки.

- Сходите в местные продуктовые магазины, на рынки, к киоскам с фастфудом - голодные животные, вероятно, именно туда придут на запах еды.

Что делать, чтобы питомец не пропал?

- В людных местах держите питомца на руках или на поводке.

- Пользуйтесь GPS-ошейниками.

- Нанесите любимцу татуировку с номером вашего телефона.

Мнение

Закон не кусается

Владимир Постанюк, адвокат:

- Если у вас пропало животное, вы имеете право на выбор: обратиться с заявлением о краже в полицию или к частному детективу. Согласно Гражданскому кодексу, к животным применяются общие правила об имуществе. Частный детектив вправе оказывать данные услуги. Частный детектив действует на основании Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в РФ". Он должен иметь лицензию и заключить договор с заказчиком на оказание сыскных услуг. В договоре должны быть отражены сведения о сторонах, в том числе номер и дата выдачи лицензии, вид и содержание оказываемых услуг, срок их оказания, стоимость услуг или порядок их определения. Также можно предусмотреть ответственность детектива в случае некачественного оказания услуг.