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11.09.2019 12:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во всех офисах "Мои документы" можно будет получить СНИЛС

Текст: Ирина Огилько

Получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) теперь можно в день обращения во всех центрах госуслуг "Мои документы". Об этом сообщает пресс-служба центра госуслуг.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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Напомним, что страховой номер индивидуального лицевого счета уникален и выдается человеку один раз. На этот счет поступают все взносы, которые работодатели перечисляют для формирования пенсии сотрудника. Кроме того, в системе пенсионного страхования содержится информация о трудовом стаже человека, которая необходима в дальнейшем при назначении пенсионных выплат. При смене имени и фамилии или при потере карты требуется получить документ нового образца, но страховой номер при этом останется прежним.

По данным пресс-службы ведомства, новый образец документа - это электронное или бумажное уведомление, где указан страховой номер. Держателям карт старого образца менять карту не нужно, она остается действительной. Чтобы впервые получить СНИЛС, нужно прийти с паспортом (а детям до 14 лет - со свидетельством о рождении) в один из офисов "Мои документы". Также страховой номер индивидуального лицевого счета можно получить в отделениях Пенсионного фонда России, через работодателя при устройстве на работу.

Оформление СНИЛС входит в "один пакет" оформления документов за одно посещение при ряде жизненных ситуаций, например, при рождении ребенка, потере документов. Напомним, что офисы "Мои документы" расширяют перечень услуг для горожан. Время работы офисов с 8:00 до 20:00. А флагманские офисы в ЦАО и ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ открыты с 10:00 до 22:00 пакетом", то есть за одно посещение центра госуслуг.

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