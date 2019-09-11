Заработал Единый call-центр "Стань мамой в Подмосковье"

Всем, кто готовится стать родителями, поможет Единый call-центр "Стань мамой", который открылся в Московской области. Министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова рассказала "РГ" о новшестве:

- Мы запустили новый call-центр по родовспоможению в Подмосковье. Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье" и комплексной услуге, как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Позвонить в Единый call-центр "Стань мамой в Подмосковье" можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.