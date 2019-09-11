- Матвеевна, что там видно с твоего третьего этажа? Воды много? - кричит соседке жительница сталинки на Хорпинском шоссе в северной части Комсомольска-на-Амуре.

- Подъем продолжается, - вмешивается в бабский разговор пожилой мужчина из местных, назвавшийся Сергеем. - Вчера эти мешки с песком были на 5-10 сантиметров в воде, а сегодня - торчат у них одни макушки. Это, кстати, амурская вода, а не дождевая. Она идет с реки - вон там "плавает" нефтебаза и другие предприятия.

Мы стоим на полутораметровой дамбе из скальника и суглинка, которая насыпана вдоль Хорпинского шоссе. Преодолеть эту преграду с крутыми осыпающимися откосами непросто даже крепкому мужчине. Сходней и в помине нет - карабкайся, как хочешь. И людям приходится это делать. А иначе им не попасть на ПТС - плавающий гусеничный вездеход Амурского спасательного центра МЧС России, который на этой неделе начал дежурить здесь. Ведь шоссе, идущее в Хорпинский совхоз, подтоплено в нескольких местах - ни проехать на обычной машине, ни пройти вброд.

- Рейсы ПТС выполняет по утвержденному графику. Вчера, например, перевез порядка 100 человек. Спасатели помогают местным жителям не только добраться до места учебы или работы и обратно домой, но и вывезти имущество, ценные вещи, остатки урожая и домашних животных, - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Анастасия Котова.

Ждать вездеход пришлось долго - почти час. Расписания рейсов никто не знает. ПТС с экипажем из пяти спасателей взял на борт троих пассажиров и, рыча дизелем, пошел по воде. А комсомольчанин Сергей вспоминал ужасы паводка 2013 года и показывал, до какого уровня поднимался тогда Амур. Трехэтажные сталинки на Хорпинском шоссе, кстати, устояли - снести пришлось всего-то два старых здания. По словам мужчины, нынешний паводок не чета тому, что был шесть лет назад.

В сентябрьском Комсомольске-на-Амуре многие улицы все еще затоплены после ливней, принесенных тайфуном "Линлин". За сутки 8 сентября в городе Юности выпало более 80 миллиметров осадков, а это месячная норма! Если бы ливневки и канализационные системы работали в нормальном режиме, они бы все равно не справились с таким объемом влаги. Но их затампонировали, чтобы Амур через коллекторы не зашел в город.

Предстоит откачать воду из подвалов жилых домов. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Что не удалось реке, оказалось по плечу ливням. Вода на проезжей части улиц и во дворах домов местами поднялась до одного метра. Машины просто тонули и глохли, если водители пытались преодолеть водную преграду. На центральных улицах Комсомольска-на-Амуре до сих пор тут и там гремят огромные насосы.

Откачивать воду нужно и из затопленных подвалов зданий. Среди них и социально значимые объекты: детсады, школы, больницы. Некоторые образовательные учреждения в Комсомольске-на-Амуре временно закрыли.

Из-за дождей вздулась речка Теплый ключ. Она перелила 9-метровую дамбу, защищающую микрорайон Парковый, где 250 частных домов и более полутысячи жителей. Я видел, как слабое место в дамбе латали спасатели МЧС России, военные и сотрудники других ведомств. Чередой к дамбе шли грузовики с гравием, скальником, песчаной смесью. На перешейке, разделяющем Амур и Теплый ключ, трудились сразу пять-шесть мощных перекачивающих установок. Потоки воды из больших труб не особенно впечатляли.

Плавающий гусеничный вездеход - самый подходящий сейчас транспорт в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Александр Филимоненко

Помогли водолазы Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

- Они открыли сток, соединяющий Теплый ключ и Амур. Из-за разницы уровня вода начала постепенно уходить в реку, - уточнила Анастасия Котова.

После дождей сильно прибавилось воды в реке Силинка, которая разделяет два городских района. Но здесь ситуация другая. В городской администрации объяснили, что из-за высокого уровня Амура речка стоит на "подпоре". Она затопила зону отдыха "Силинский парк", зашла в коллектор на Северном шоссе, залив проезжую часть. Воду начали откачивать помпой, а коллектор затампонировали.