Новости

В Кабуле произошел взрыв у здания посольства США 00:50
Нурмагомедов так и не стал первым номером в абсолютном рейтинге UFC 00:25
Роналду оформил покер и приблизился к Даеи 00:20
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд 00:15
В Кремле прокомментировали отставку Болтона 10.09.2019
В аэропорту Краснодара вынужденно сел самолет Москва - Анталья 10.09.2019
Рейтинг Трампа снизился из-за риска роста цен в результате торговых войн 10.09.2019
В монгольской гробнице найдены "золотые драконы" 10.09.2019
Власти Польши борются со сбросом нечистот в Вислу 10.09.2019
В Израиле раскопали город, основанный древней загадочной цивилизацией 10.09.2019
Toyota продала в России 400-тысячную Camry 10.09.2019
Honda представила хэтчбек, который легко спутать с концептом 10.09.2019
В Госдуме оценили меры США против сотрудников СК 10.09.2019
Косачев прокомментировал отставку Болтона 10.09.2019
Чарли Каппермен станет и.о. советника президента США по нацбезопасности 10.09.2019
Жаров: Штрафы за нарушения хранения данных помогут избежать блокировок 10.09.2019
В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла 10.09.2019
Минздрав: Закон о продаже алкоголя до 21 года могут принять до конца года 10.09.2019
"Мосгортранс" взыскал с организаторов незаконных митингов 1,2 млн рублей 10.09.2019
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона 10.09.2019
Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 10.09.2019
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 10.09.2019
Семья Бута сможет навещать его в тюрьме четыре раза в неделю 10.09.2019
Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 10.09.2019
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 10.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
11.09.2019 00:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Город откачали

Корреспондент "РГ" побывал в Комсомольске-на-Амуре, переживающем в эти дни гребень паводка
Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Неделя № 203(7961)
- Матвеевна, что там видно с твоего третьего этажа? Воды много? - кричит соседке жительница сталинки на Хорпинском шоссе в северной части Комсомольска-на-Амуре.
Амур нехотя, но все же уступает место земле. Фото: Александр Филимоненко Амур нехотя, но все же уступает место земле. Фото: Александр Филимоненко
Амур нехотя, но все же уступает место земле. Фото: Александр Филимоненко

- Подъем продолжается, - вмешивается в бабский разговор пожилой мужчина из местных, назвавшийся Сергеем. - Вчера эти мешки с песком были на 5-10 сантиметров в воде, а сегодня - торчат у них одни макушки. Это, кстати, амурская вода, а не дождевая. Она идет с реки - вон там "плавает" нефтебаза и другие предприятия.

Фото: МЧС России/ТАСС
Тайфун усложнил паводковую обстановку в Комсомольске-на-Амуре

Мы стоим на полутораметровой дамбе из скальника и суглинка, которая насыпана вдоль Хорпинского шоссе. Преодолеть эту преграду с крутыми осыпающимися откосами непросто даже крепкому мужчине. Сходней и в помине нет - карабкайся, как хочешь. И людям приходится это делать. А иначе им не попасть на ПТС - плавающий гусеничный вездеход Амурского спасательного центра МЧС России, который на этой неделе начал дежурить здесь. Ведь шоссе, идущее в Хорпинский совхоз, подтоплено в нескольких местах - ни проехать на обычной машине, ни пройти вброд.

- Рейсы ПТС выполняет по утвержденному графику. Вчера, например, перевез порядка 100 человек. Спасатели помогают местным жителям не только добраться до места учебы или работы и обратно домой, но и вывезти имущество, ценные вещи, остатки урожая и домашних животных, - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю Анастасия Котова.

Ждать вездеход пришлось долго - почти час. Расписания рейсов никто не знает. ПТС с экипажем из пяти спасателей взял на борт троих пассажиров и, рыча дизелем, пошел по воде. А комсомольчанин Сергей вспоминал ужасы паводка 2013 года и показывал, до какого уровня поднимался тогда Амур. Трехэтажные сталинки на Хорпинском шоссе, кстати, устояли - снести пришлось всего-то два старых здания. По словам мужчины, нынешний паводок не чета тому, что был шесть лет назад.

В сентябрьском Комсомольске-на-Амуре многие улицы все еще затоплены после ливней, принесенных тайфуном "Линлин". За сутки 8 сентября в городе Юности выпало более 80 миллиметров осадков, а это месячная норма! Если бы ливневки и канализационные системы работали в нормальном режиме, они бы все равно не справились с таким объемом влаги. Но их затампонировали, чтобы Амур через коллекторы не зашел в город.

Предстоит откачать воду из подвалов жилых домов. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Что не удалось реке, оказалось по плечу ливням. Вода на проезжей части улиц и во дворах домов местами поднялась до одного метра. Машины просто тонули и глохли, если водители пытались преодолеть водную преграду. На центральных улицах Комсомольска-на-Амуре до сих пор тут и там гремят огромные насосы.

Откачивать воду нужно и из затопленных подвалов зданий. Среди них и социально значимые объекты: детсады, школы, больницы. Некоторые образовательные учреждения в Комсомольске-на-Амуре временно закрыли.

Из-за дождей вздулась речка Теплый ключ. Она перелила 9-метровую дамбу, защищающую микрорайон Парковый, где 250 частных домов и более полутысячи жителей. Я видел, как слабое место в дамбе латали спасатели МЧС России, военные и сотрудники других ведомств. Чередой к дамбе шли грузовики с гравием, скальником, песчаной смесью. На перешейке, разделяющем Амур и Теплый ключ, трудились сразу пять-шесть мощных перекачивающих установок. Потоки воды из больших труб не особенно впечатляли.

Плавающий гусеничный вездеход - самый подходящий сейчас транспорт в Комсомольске-на-Амуре. Фото: Александр Филимоненко

Помогли водолазы Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда.

- Они открыли сток, соединяющий Теплый ключ и Амур. Из-за разницы уровня вода начала постепенно уходить в реку, - уточнила Анастасия Котова.

После дождей сильно прибавилось воды в реке Силинка, которая разделяет два городских района. Но здесь ситуация другая. В городской администрации объяснили, что из-за высокого уровня Амура речка стоит на "подпоре". Она затопила зону отдыха "Силинский парк", зашла в коллектор на Северном шоссе, залив проезжую часть. Воду начали откачивать помпой, а коллектор затампонировали.

Сооруженные дамбы устояли. Но дороги еще труднопроходимы. Фото: Александр Филимоненко
Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным