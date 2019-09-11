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11.09.2019 15:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На фестиваль "Меридианы Тихого" приедет Кристофер Ламберт

Текст: Ирина Дробышева
Фото: Пресс-служба МКФ "Меридианы Тихого" Фото: Пресс-служба МКФ "Меридианы Тихого"
Фото: Пресс-служба МКФ "Меридианы Тихого"

На 17-ый Международный фестиваль кинематографистов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, приедет французский и американский актер, лауреат премии "Сезар" Кристофер Ламберт.

- В предпоследний день работы кинофестиваля пройдет творческая встреча актера со зрителями. Затем Кристофер Ламберт пройдет по звездной дорожке и примет участие в церемонии закрытия кинофорума, - сообщил художественный руководитель "Меридианов Тихого" Ефим Звеняцкий.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
На "Меридианы Тихого" приедут Хабенский и Меликян

Кристоф Гай Дени Ламберт родился в Нью-Йорке 29 марта 1957 года, в семье французского дипломата, работавшего в ООН. Большую часть детства он провел в Женеве (Швейцария), затем в Париже (Франция). По первому образованию он биржевой маклер, но карьера брокера была недолгой. Получив поддержку родителей в стремлении стать актером (говорят, отец дал ему два года, чтобы добиться успеха), Ламберт поступил в Cours Florent, затем два года проучился в Парижской консерватории.

Прорывом для актера стала роль в фильме Хью Хадсона "Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян", которая принесла ему мировую известность, признание критиков и номинации на премии "Оскар" и "Сезар". Не меньшую известность принесли ему роли в фильмах Рассела Малкэхи "Горец" и "Подземка" Люка Бессона. Последняя работа удостоена премии "Сезар" за лучшую мужскую роль. За более чем 35-летнюю кинокарьеру Ламберт снялся в 80 картинах.

Среди последних его работ - фильм братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь!", "Собибор" Константина Хабенского и короткометражная лента "На чужбине", снятая молодым режиссером Михаилом Черных по рассказу Чехова.

Также Кристофер Ламберт страстный винодел, производящий вина Кот дю Рон в Сент-Сесиль-ле-Винь во Франции.

Справка "РГ"

Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" ежегодно проходит во Владивостоке с 2003 года.  Девиз фестиваля "Кино для всех, кино для каждого". Кроме основного жюри, куда входят лучшие представители профессионального киносообщества, с 2011 года на фестивале работает жюри NETPAC (Объединение по продвижению азиатского кино), а с 2013 года - жюри FIPRESCI (Международная ассоциация кинокритики и кинопрессы).

В этом году президентом кинофорума стал актер театра и кино, кинорежиссер Константин Хабенский. Международное жюри возглавила режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян. В отборочную комиссию поступило около 600 кинолент из 107 стран, из них в 15 программ "Меридианов Тихого", включая конкурс, было выбрано 190 художественных, документальных и анимационных лент из 53 стран.

Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Кинофестиваль "Меридианы Тихого"
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