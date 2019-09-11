На Сахалине сотрудник ГИБДД выпал из окна четвертого этажа

В Южно-Сахалинске возле административного здания регионального УГИБДД обнаружено тело сотрудника специального батальона дорожно-патрульной службы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Осмотрев место происшествия, следователи установили, что он выпал из окна четвертого этажа. От полученных телесных повреждений он скончался на месте падения.

Проверка обстоятельств произошедшего продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.