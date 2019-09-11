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11.09.2019 08:31
Проект: В регионах

В Чите бригады "скорой" оснастили современными кардиографами

Текст: Валерий Голубев
Для машин скорой медицинской помощи в Чите приобрели 30 комплектов современных кардиографов. Теперь местным жителям, особенно те, что находятся в группе риска после 50-ти лет и страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут быстрее и качественнее оказывать медпомощь. За два месяца работы аппаратуры в тестовом режиме было снято более пяти тысяч кардиограмм.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

- Отличительная особенность данных комплектов заключается в том, что с помощью нового дистанционного ЭКГ аппарата "Кардиометр-МТ" данные почти моментально расшифровываются. Специалист скорой помощи может сделать заключение либо о срочной госпитализации обратившегося, либо о назначении другого лечения. Ранее функции передачи данных в портативных аппаратах ЭКГ не было. Кроме того, новая аппаратура проста в использовании, что важно и в работе медиков, находящихся в бригаде скорой помощи,- рассказал исполняющий обязанности главного врача скорой медицинской помощи в Чите Александр Знаменский.

Программно-аппаратный комплекс для предварительной расшифровки электрокардиографии приобретен руководством скорой медицинской помощи на средства медорганизации. На них потратили около трех миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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В Забайкальском крае среди основных причин смертности на первом месте значатс именно сердечно-сосудистые заболевания. Каждый год только в региональном сосудистом центре Читы около двух тысяч человек проходят лечение и реабилитацию в связи с этим недугом. Зачастую причинами заболевания становятся неправильный образ жизни, малоподвижность и халатное отношение людей к своему здоровью.

- Кардиографы прошли быстрое промышленное внедрение. В течение недели наши специалисты наладили работу сервера и обучили бригады. Отмечу еще и тот факт, что к простоте и скорости работы этого оборудования можно добавить его надежность. "Кардиометр-МТ" прошел различные тестирования, в том числе института Бакулева, - отметил Александр Знаменский.

База данных с уже имеющимися ЭКГ пациентов хранится на сервере неограниченное количество времени и может помочь специалистам других медицинских организаций в проведении дальнейших обследований или диспансеризации.

Кстати, в Чите планируется создать единый диспетчерский центр, благодаря которому время приезда медицинских бригад к пациентам сократится на одну-две жизненно важных минуты. Для этого здание станции скорой медицинской помощи капитально отремонтируют. В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста из федерального и регионального бюджетов на ремонт будет потрачено 53,2 миллиона рублей. Это позволит повысить доступность и качество оказания экстренной и неотложной помощи всем жителям Забайкальского края.

Информационная система в регионе будет приобретаться по профилю скорой медицинской помощи для реализации нацпроекта "Здравоохранение" - единый цифровой контур. На десять межрайонных центров единого информационного поля будет потрачено более 22 миллионов рублей.

Развитие сферы здравоохранения в Забайкалье идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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