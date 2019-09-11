В Забайкалье построят самую большую школу

В Чите началось строительство новой школы на 1100 мест. Она расположится возле нового городского микрорайона Октябрьского и станет самой большой в Забайкальском крае.

Кстати, в микрорайоне Октябрьском проживает около пяти тысяч человек. А в ближайшее время компания "Региональное управление строительства" начнет там строительство еще четырех многоквартирных домов. Школа здесь оказалась просто необходима. Региональное управление строительства уже приступило к подготовке ее фундамента.

"Здание возводят по типовому проекту школы построенной на юге России - в городе Краснодаре. Появление этого образовательного учреждения - еще один важный шаг в решении проблем школьного образования в краевой столице", - рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктор Паздников.

В трехэтажном здании из пяти блоков разместятся актовый и два спортивных зала, зоны отдыха, медпункт. Во дворе школы появятся спортивные зоны.

Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в 2020 году. Это будет первое общеобразовательное учреждение в столице Забайкалья, построенное за последние 30 лет.

В Чите также началось строительство детского сада на 192 места на улице Космонавтов в микрорайоне КСК. Его должны сдать к концу 2020 года. В 2021 году должна быть введена в эксплуатацию школа-детский сад на 620 человек в поселке Могзон Хилокского района.

Кроме того, в этом году завершилось строительство школы-детского сада на 156 учеников и 75 дошколят в селе Большая Тура Карымского района Забайкалья. А в ближайшее время ожидается заключение контракта на завершение строительства школы в поселке Баляга Петровск-Забайкальского района.

В 2020 году планируют начать строительство еще одного детского сада на 120 мест в микрорайоне Хороший Читы. К началу октября ожидается получение заключения госэкспертизы по данному объекту.

Продолжается масштабная работа по строительству яслей в регионе. В этом году в Забайкалье уже ввели в эксплуатацию 16 корпусов. До конца года планируется запустить в работу еще 17 пристроек. В 2020-м появится 25 таких пристроек на 964 места. В 2021 году планируется запустить в работу 13 яслей.

Правительство Забайкалья ведет работу с федеральным центром по строительству в регионе еще нескольких детских садов.