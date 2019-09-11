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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Семь лучших спектаклей

"Золотая маска" в третий раз приехала на Дальний Восток
Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск) , Дина Непомнящая
Театральный сезон на Дальнем Востоке начался с масштабного фестиваля «Золотая маска».
Александра Урсуляк блеснула в «Добром человеке из Сезуана». Фото: Фестиваль «Золотая маска» / Виктория Лебедева Александра Урсуляк блеснула в «Добром человеке из Сезуана». Фото: Фестиваль «Золотая маска» / Виктория Лебедева
Александра Урсуляк блеснула в «Добром человеке из Сезуана». Фото: Фестиваль «Золотая маска» / Виктория Лебедева

В Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре привезли свои работы ведущие российские театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. На фестивальной афише спектакли, ставшие лауреатами и номинантами "Золотая маска", а также постановки, вошедшие в лонг-листы премии в разные годы.

- Я про каждый спектакль могу сказать, что он блестящий, - заверила хабаровчан директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина.

Фото: Ира Полярная
"Золотая Маска" завершила показы своей программы в Израиле

Открыл фестиваль Московский театр имени Чехова спектаклем "Мужья и жены". Режиссер Константин Богомолов поставил его по одноименному фильму Вуди Аллена, предложив иное, менее эмоциональное прочтение сюжета.

Жизнерадостный Игорь Верник, холодная Дарья Мороз, гордый Сергей Чонишвили, ироничная Светлана Колпакова рассказали о том, что все семьи несчастливы по-своему. Семейная пара решает развестись - с этой новостью она приходит к друзьям. Начинается трагикомедия на темной сцене с видеоэкраном, отражающим пустоту в лицах героев, беседующих на животрепещущие темы. Эмоций не осталось - только усталость от лжи. Главные герои говорят о близости, все дальше отходя друг от друга на сцене.

По словам актера Игоря Гордина, публика тонко поняла постановку, что бывает далеко не всегда. Чеховцы чувствовали себя в Хабаровске как дома.

- Это история без кульминации. Полтора часа сопереживания напряженным, скупым на эмоции героям может помочь тем, у кого сейчас не лучшие времена в отношениях, - поделился впечатлениями зритель Валерий Голубев.

Спустя два дня с постановкой смогли познакомиться и комсомольчане. В город Юности "Маска" добралась впервые.

- Для нас большая честь принимать фестиваль, - отметила директор драматического театра Елена Шабовта. - Ожидаем от "Маски" мощный импульс.

Нынешний фестиваль - это семь спектаклей, разных по жанру, характеру и продолжительности. Самая короткая - всего 55 минут - постановка "Все пути ведут на Север" театра "Балет Москва", признанная в 2017 году лучшим спектаклем в современном танце.

Спектакль "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская им. Фоменко" и "Добрый человек из Сезуана" театра имени Пушкина - напротив, идут по три с половиной часа. Шекспировский сюжет в режиссуре Ивана Поповски в 2016 году стал лучшим спектаклем в драме. А игра Александры Урсуляк в новом прочтении пьесы Бертольта Брехта в 2014-м отмечена премией за "Лучшую женскую роль".

Фестиваль "Золотая маска" впервые добрался до Комсомольска-на-Амуре

По мнению дальневосточных зрителей, познакомившихся с историей доброй Шен Те и ее злого брата Шуи Та, актриса "работала на износ". Сложные режиссерские решения заставляли надолго задуматься. Например, какое символическое значение несут в себе песни на немецком языке, которые исполняют жители китайской провинции?

"Золотая маска" завершится 15 сентября. Под занавес фестиваля публике предстоит познакомиться еще с двумя детскими спектаклями "Осторожно, эльфы" (Театр Наций, Москва, режиссеры Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов) и "Карлик Нос" (Театр-Театр, Пермь, режиссер Борис Мильграм). Организаторы обещают, что на этих постановках взрослым не придется скучать.

В рамках фестиваля также проходят семинары, мастер-классы и специальные события для профессионалов сцены.

Справка "РГ"

Фестиваль "Золотая маска" открывает двухгодичную программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.

Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Фестиваль "Золотая маска"
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