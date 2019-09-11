Театральный сезон на Дальнем Востоке начался с масштабного фестиваля «Золотая маска».

В Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре привезли свои работы ведущие российские театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. На фестивальной афише спектакли, ставшие лауреатами и номинантами "Золотая маска", а также постановки, вошедшие в лонг-листы премии в разные годы.

- Я про каждый спектакль могу сказать, что он блестящий, - заверила хабаровчан директор театральной премии "Золотая маска" Мария Ревякина.

Открыл фестиваль Московский театр имени Чехова спектаклем "Мужья и жены". Режиссер Константин Богомолов поставил его по одноименному фильму Вуди Аллена, предложив иное, менее эмоциональное прочтение сюжета.

Жизнерадостный Игорь Верник, холодная Дарья Мороз, гордый Сергей Чонишвили, ироничная Светлана Колпакова рассказали о том, что все семьи несчастливы по-своему. Семейная пара решает развестись - с этой новостью она приходит к друзьям. Начинается трагикомедия на темной сцене с видеоэкраном, отражающим пустоту в лицах героев, беседующих на животрепещущие темы. Эмоций не осталось - только усталость от лжи. Главные герои говорят о близости, все дальше отходя друг от друга на сцене.

По словам актера Игоря Гордина, публика тонко поняла постановку, что бывает далеко не всегда. Чеховцы чувствовали себя в Хабаровске как дома.

- Это история без кульминации. Полтора часа сопереживания напряженным, скупым на эмоции героям может помочь тем, у кого сейчас не лучшие времена в отношениях, - поделился впечатлениями зритель Валерий Голубев.

Спустя два дня с постановкой смогли познакомиться и комсомольчане. В город Юности "Маска" добралась впервые.

- Для нас большая честь принимать фестиваль, - отметила директор драматического театра Елена Шабовта. - Ожидаем от "Маски" мощный импульс.

Нынешний фестиваль - это семь спектаклей, разных по жанру, характеру и продолжительности. Самая короткая - всего 55 минут - постановка "Все пути ведут на Север" театра "Балет Москва", признанная в 2017 году лучшим спектаклем в современном танце.

Спектакль "Сон в летнюю ночь" театра "Мастерская им. Фоменко" и "Добрый человек из Сезуана" театра имени Пушкина - напротив, идут по три с половиной часа. Шекспировский сюжет в режиссуре Ивана Поповски в 2016 году стал лучшим спектаклем в драме. А игра Александры Урсуляк в новом прочтении пьесы Бертольта Брехта в 2014-м отмечена премией за "Лучшую женскую роль".

По мнению дальневосточных зрителей, познакомившихся с историей доброй Шен Те и ее злого брата Шуи Та, актриса "работала на износ". Сложные режиссерские решения заставляли надолго задуматься. Например, какое символическое значение несут в себе песни на немецком языке, которые исполняют жители китайской провинции?

"Золотая маска" завершится 15 сентября. Под занавес фестиваля публике предстоит познакомиться еще с двумя детскими спектаклями "Осторожно, эльфы" (Театр Наций, Москва, режиссеры Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов) и "Карлик Нос" (Театр-Театр, Пермь, режиссер Борис Мильграм). Организаторы обещают, что на этих постановках взрослым не придется скучать.

В рамках фестиваля также проходят семинары, мастер-классы и специальные события для профессионалов сцены.

Справка "РГ"



Фестиваль "Золотая маска" открывает двухгодичную программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.