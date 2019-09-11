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11.09.2019 21:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Когда погасло масло

В пожаре, полыхавшем в нижегородской промзоне, пострадали два человека
Текст: Андрей Чугунов ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Почти восемь часов в ночь на 11 сентября пожарные боролись с крупным пожаром в Кудьминской промзоне, расположенной в нескольких километрах от Нижнего Новгорода. Горел склад нефтепродуктов, поэтому, когда пожарные расчеты прибыли на место, бедствию сразу присвоили ранг №4, а это означает, что огонь захватил большую территорию и полыхал очень сильно.

По информации первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимира Бирючкова, площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Горели два склада с бочками масла, в которых могло находиться до 500 тонн нефтепродуктов, два административных здания и бытовое помещение. Вдобавок на открытой площадке полыхали бочки с маслом и три автомобиля сотрудников предприятия.

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Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного Центра управления по критическим ситуациям ГУ МЧС по Нижегородской области в 18.20 10 сентября. Пожару сразу присвоили ранг N 2. Кудьминская промзона активно эксплуатируется различными организациями, поэтому существовал немалый риск распространения огня на многие сооружения. Как следствие, в 19.10, когда огонь распространился на строения, ранг пожара повысили до №4.

В 20.55 и 21.07 на железнодорожную станцию Кудьма, расположенную в 300 метрах от промзоны, прибыли два пожарных поезда ОАО "РЖД" со станций Нижний Новгород и Зелецино, и оба тут же активно включились в процесс пожаротушения. Впрочем, подъехать к месту возгорания они не могли - в промзоне железнодорожные пути не проложены. Однако бригады поездов быстро проложили магистральные линии пожарных рукавов, с помощью которых на пламя были направлены мощные струи воды и пенообразователя.

Предварительная причина появления огня - аварийный режим работы электрооборудования

В 22.10 возгорание было локализовано, в 22.18 ранг пожара понизился до №3, а в 2.10 его ликвидировали полностью. В конечном итоге, в тушении огня участвовали 128 человек и 37 единиц техники и два пожарных поезда.

В ходе ЧП пострадали два человека, которые пытались в самом начале потушить огонь самостоятельно. Одному оказали первую помощь на месте, а второй, получивший ожоги 25 процентов поверхности тела, был направлен в Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России. Информация о его состоянии пока не обнародована.

По сообщению регионального ГУ МЧС, предварительная причина появления огня - аварийный режим работы электрооборудования. Точное заключение последует позднее - на установление истинной причины возгорания специалисты получили десять суток. Сейчас на месте пожара работают дознаватели и исследовательская пожарная лаборатория.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В ангаре, где случился пожар, хозяйственную деятельность ведет организация, занимающаяся оптовой торговлей нефтепродуктами. Попытки связаться с ее руководством и узнать размер нанесенного ущерба, а также будет ли она оказывать помощь пострадавшим, не удалось: ее телефоны не отвечают.

Анализ атмосферного воздуха, проводившийся сразу после поступления информации о пожаре и продолжавшийся всю ночь, показал, что в близлежащей жилой застройке превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ нет. Мониторинг продолжается.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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