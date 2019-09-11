Региональные депутаты приняли закон, по которому малоимущие многодетные семьи будут получать компенсацию за питание детей в школе в два раза больше, чем ранее.

В Хворостянском районе Самарской области школьников умудряются кормить за 860 рублей в месяц. А самые дорогие завтраки и обеды в Новокуйбышевске - 2915 рублей. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сумма компенсации за двухразовое питание школьников для этой категории вырастет с 350 до 700 рублей на каждого ребенка. По закону она будет рассчитываться начиная с первого сентября. По предварительным расчетам, получать пособие будут примерно 14 тысяч школьников. В региональном бюджете 2019 года на эту статью власти предусмотрели 19,5 миллиона рублей.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова отметила, что стоимость завтрака и обеда в регионе различна в зависимости от муниципалитета. В Хворостянском районе школьников умудряются кормить дважды в день за 860 рублей в месяц. Это самая низкая цена школьных обедов в области. Таким образом, родителям школьников из многодетных малоимущих семей этого района теперь придется доплачивать 160 рублей за питание одного ребенка вместо прежних 510 рублей. А вот самые дорогие завтраки и обеды в Самарской области в Новокуйбышевске - 2915 рублей в месяц.

В то же время в муниципалитетах существуют свои меры поддержки школьников. Так, в Самаре опекаемые дети получают ежедневно 55 рублей компенсации на школьный завтрак. В свою очередь, их родители на этом фоне сообщают в социальных сетях о фактах дискриминации. Самарский родитель четырех приемных детей Антон Рубин выложил на своей страничке в Instagram фото бесплатного завтрака своего сына, состоящего из каши, овощного салата и какао. Тогда как его одноклассники - дети из "обычных" семей - получают полноценный обед из первого, второго (гарнир и мясо) и компота. Ранее "РГ" обращалась за разъяснением по этому вопросу к властям, и нам сообщали, что родитель может доплатить необходимую сумму, и ребенок будет получать обед.

Также отметим, что сейчас бесплатное двухразовое питание по федеральному закону должны получать все школьники-инвалиды, обучающиеся в неспециализированных учреждениях. В Самарской области на такую поддержку рассчитывают 1150 детей. Однако в региональном бюджете этого года денег не предусмотрели. Поэтому бесплатными обедами и завтраками эту категорию в области обеспечат лишь с 1 января 2020 года.

А как в других регионах

Все первоклассники Волгоградской области - более 27 тысяч детей - с начала 2019 года получают бесплатные завтраки в школьных столовых. В регионе также сохраняется право на бесплатную кормежку всех учеников младшей школы в сельской местности. В итоге общее число учеников, имеющих право на льготное питание, превысило 121 тысячу человек.

С 1 сентября изменился норматив на школьные завтраки для учеников из малоимущих семей и в Забайкалье. Как сообщила и. о. министра финансов региона Светлана Чикичева, теперь выделяется по 45 рублей. Сейчас на эту сумму дети получают на завтрак молоко с булочкой, а их обед состоит из трех блюд. В 2020 году расходы бюджета Забайкальского края на питание школьников из малоимущих семей вырастут еще на 50 процентов.

Начиная с сентября в Хабаровском крае ввели софинансирование расходов: 27 процентов из муниципальных бюджетов, 73 - из краевого и заметно повысили суммы на питание льготников. Если прежде на одного ученика, проживающего на юге региона, в год из краевой казны выделялось 3100 рублей, то теперь 8100. В районах, приравненных к северным, финансирование увеличилось с 4030 до 10 530 рублей, на Крайнем Севере - с 4960 до 12 960.

Законодательное собрание Амурской области приняло нормативный акт об организации горячего питания для учеников начальных классов за счет средств регионального бюджета. В южных районах региона ребенка будут кормить на 20 рублей в день, в северных - на 30. Инициатива начнет действовать с 1 октября.

В Астраханской области с января 2020 года родителям учеников 1-4-х классов начнут платить пособие на питание детей в школе - 700 рублей в месяц. Соответствующие изменения в Социальный кодекс, внесенные главой региона Игорем Бабушкиным, утвердила в августе областная дума. Но пособие получат только дети из малообеспеченных семей.

В Ингушетии не так давно школьники могли перекусить между уроками бесплатными булочкой с молоком, средства на которые перечислялись из местного бюджета. Но вскоре в целях экономии действие программы прекратилось. Теперь каждое общеобразовательное учреждение ищет возможности накормить учащихся самостоятельно.

Подготовили Татьяна Дмитракова, Наталья Коротченко, Алена Ларина, Роман Мерзляков.

Кстати

Стартовал конкурс лучших проектов школьного питания, который проводится по инициативе министерства просвещения. Зачем он нужен? Обеды учеников должны стать доступнее и вкуснее. Для этого ведомство изучит лучшие практики в регионах и создаст модель организации питания, которая снимет многие вопросы. Например, как наладить работу с поставщиками? Родительский контроль? Какие блюда должны быть в школьной тарелке?

Заявки от регионов принимаются до 31 сентября. Их будут оценивать эксперты из Минздрава России, Роспотребнадзора, ФИЦ питания и биотехнологии, Высшей школы экономики, Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций"... Очный этап конкурса пройдет 21-22 октября. Регионы будут защищать свои лучшие проекты в Москве.

Что еще важно? Номинаций будет несколько: оцениваться может как региональная система в целом, так и отдельные школы.

- Конкурс покажет самые лучшие примеры. Это внедрение новых технологий приготовления пищи, формы обслуживания, развитие материально-технической базы, - говорит доцент кафедры "Технологии индустрии питания" Московского государственного университета пищевых производств Татьяна Демидова. - Все образовательные организации смогут перенять лучшие практики, чтобы сделать питание наших детей удобным и, главное, полезным.

По статистике, сегодня в школах учатся 16,5 млн детей. Горячее питание раз в день получают 63,8 процента учащихся. Еще 25,7 - двухразовое питание. Но единой логики нет. Некоторые регионы за счет местного бюджета кормят всю "началку". Другие - только льготников. Одни дети получают кашу, другие в это же время - котлеты с гарниром. Некоторые школы закупают все продукты и готовят сами. В другие - питание доставляется практически готовое. Блюда "выходят" из общих комбинатов, которые работают сразу на несколько образовательных организаций. Какая система лучше? Это и покажет конкурс.

Подготовила Ксения Колесникова.