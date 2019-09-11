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Текст:   Ольга Игнатова 
08:00 11.09.2019

Названы регионы, где быстрее всего можно стать собственником земли

В нынешнем году быстрее всего на кадастровый учет можно поставить недвижимость в Республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае - всего за 2 дня. Об этом "Российской газете" рассказали в Федеральной кадастровой палате Росреестра.
Фото: istockphoto.com
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В 22 регионах в среднем на кадастровый учет ставят в течение трех дней. Речь идет о таких регионах как Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Тульская, Ярославская, Ростовская области, Республики Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Ханты-Мансийский АО, Алтайский, Забайкальский, Приморский края и другие. В целом же, если в 2014 году срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет составлял десять календарных дней, то к 2019 году он сократился до четырех рабочих дней. Поставить на кадастровый учет жилые и нежилые строения, а также землю можно либо в подразделениях Росреестра, либо подать заявление через многофункциональные центры предоставления госуслуг.

Как отмечает заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова, кадастровый учет позволяет зарегистрировать на данную недвижимость право собственности и в дальнейшем распоряжаться ей в полной мере - продавать, дарить или передавать недвижимость по наследству. В процессе проведения кадастрового учета в Единый госреестр недвижимости вносятся основные сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, помещениях, машино-местах, объектах незавершенного строительства. Например, сведения о местоположении границ, площади, номере кадастрового квартала, в котором расположен объект. Каждому объекту недвижимости присваивается уникальный кадастровый номер.

Всего, по состоянию на начало 2019 года, в Едином государственном реестре недвижимости учтено 162,5 миллиона объектов.

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