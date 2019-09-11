Рафаэль Баутиста Де Ла Вега Гарсия эмоционально рассказывает свою историю, жестикулирует, помогает себе руками. Больше двух с половиной лет ему не с кем было здесь поговорить. Мог только читать Библию на испанском языке, которую привез с собой. Еще у него был маленький испано-русский разговорник, но его все равно никто не понимал. Разговариваем мы в одном из кабинетов в колонии N 10 на Сокурском тракте в Саратове. Здесь кубинец отбывает наказание за умышленное убийство.

Администрация колонии разрешила Рафаэлю держать кубинский флаг в тумбочке. Он говорит, что так Родина кажется ему немного ближе. Фото: Андрей Куликов/РГ

Побег с острова Свободы

После того, как коммунизм на Кубе закончился, а вместе с ним бесплатное образование и медицина, многие его соотечественники, как рассказывает Де Ла Вега, оттуда уезжают. Один брат Рафаэля живет в Германии, другой - в США. По профессии Рафаэль учитель истории, но сегодня зарплата педагога "на острове свободы" составляет всего 30 долларов, поэтому он давно переквалифицировался в повара. Зарабатывал примерно по триста долларов в месяц, на эти деньги на Кубе можно прожить.

- Я не хотел уезжать, жена настояла, - говорит Рафаэль.

Продали дом и собрались в дорогу: сам Рафаэль, его жена и одна из двух дочерей. Добираться до США решили в объезд - через Россию. Знакомые свели с кубинцем Гильермо, который уже двадцать лет жил в Москве и помогал соотечественникам за большие деньги получать необходимые визы.

19 мая 2016 года кубинцы прилетели в Шереметьево, через несколько дней они отправились в Белград, оттуда во Франкфурт и затем в Мексику. Однако визы, которые Гильермо поставил в паспорта своих клиентов, оказались фальшивые. В Мексике кубинцев посадили в пересыльный пункт для мигрантов. Хотели отправить на Кубу, но, в конце концов, выслали обратно во Франкфурт, откуда они вернулись в Москву. Гильермо поселил земляков в съемной квартире в Подольске.

- Русским при въезде на Кубу выдают туристическую визу на 11 месяцев, а кубинцам в Россию на один, - рассказывает Рафаэль.

Когда срок действия визы закончился, Гильермо выдал соотечественникам "справку", такую же "настоящую", как и визы в Мексику.

Подмосковным вечером

- Когда поняли, что Гильермо - мошенник, почему не обратились к своему консулу? - задаю вопрос Рафаэлю.

- Очень хорошо, что вы об этом спросили. Я хотел обратиться, но Гильермо просил этого не делать, говорил все время, что поможет уехать в США или вернет деньги, - объясняет кубинец.

Все это продолжалось несколько месяцев. Вечером в сентябре к Рафаэлю пришли еще двое знакомых кубинцев, также обманутых Гильермо, и они обсуждали свое незавидное положение. В приговоре суда сказано, что Де Ла Вега за этой беседой выпил поллитровую бутылку рома. Сам Рафаэль утверждает, что был трезв.

Друзья решили навестить обидчика и вновь потребовать от него возвращения денег. Гильермо во дворе своего дома менял аккумулятор у машины. Спор быстро перерос в ссору. Рафаэль подобрал с земли палку и стал колотить по автомобилю обманщика, по фарам, по ветровому стеклу: говорит, что сделал это от безысходности. Гильермо попытался палку отнять, они стали бороться. Вдруг хозяин машины упал на землю, свидетели позже расскажут, что они увидели, как на животе расплывается красное пятно.

Потом Гильермо встал и в сопровождении своего знакомого сам пошел в соседнюю больницу. А уже оттуда его забрала "скорая". Когда кубинца опрашивали врачи, он так и не признался, что его ударили ножом, говорил, что на улице упал на ветку и поранился. Но роковой удар пришелся в печень, и через "непродолжительное время", как сказано в приговоре, Гильермо умер.

Следствие и суд посчитали, что убийство было умышленным, а Де Ла Вега ударил своего соотечественника ножом, который специально для этого принес с собой. Больше никто не мог этого сделать, потому что все остальные участники конфликта находились от них на расстоянии в несколько метров. Сам Рафаэль утверждает, что нож принадлежал Гильермо, который его выхватил, а ему пришлось защищаться, он перехватил руку с ножом, и удар в живот получился случайным.

- Я не хотел его убивать, ведь из-за этого лишился возможности вернуть 30 тысяч долларов, которые он был должен, - объясняет Рафаэль.

По словам кубинца, следователь воспользовался тем, что он не знает русского языка, заставил подписать документы, в которых Де Ла Вега отказался от переводчика и консульской помощи, на которую мог рассчитывать как гражданин другого государства, в результате он не смог нормально защищаться и не понимал, в чем его обвиняют.

Трудный русский язык

Наш разговор с Рафаэлем переводит Михаил Соколов, который в этой же колонии отбывает наказание за сбыт наркотиков. Миша вместе с родителями уехал в Испанию из Саратова еще в конце 90-х годов. Полтора десятка лет спустя, как он рассказывает, когда возникли сложности с работой, решил вернуться на историческую родину.

В колонию Соколова этапировали три месяца назад, и теперь он для Рафаэля и единственный собеседник, и переводчик на добровольных началах.

Как подтверждает руководство колонии, раньше постоянно возникали проблемы в общении с иностранцем из-за языкового барьера. По словам и.о. заместителя начальника ИК-10 Сергея Солодовникова, такой случай, когда сюда прислали отбывать наказание гражданина отдаленного государства, который совсем не понимает русского языка, первый за много лет.

- В то же время нарушений режима он не допускает, а другие осужденные к нему хорошо относятся, - добавляет Сергей Владимирович.

Сам Рафаэль говорит, что все ему здесь помогают. Руководство колонии разрешило держать необычному осужденному в тумбочке кубинский флаг, который он мне с гордостью продемонстрировал. В колонии есть швейное производство, металлообработка, но из-за болезни, у него диабет, четыре раза в день делает уколы, кубинец не работает.

- Но я стараюсь помочь, чем могу, хожу в клуб и пою там кубинские песни: "Бесаме мучо" и другие, - говорит Рафаэль.

А вот русский язык для жителя другого полушария оказался слишком трудным.

- Нет ни учебника, ни преподавателей, - объясняет свой неуспех бывший учитель.

А его добровольный переводчик Михаил добавляет, что русские слова Рафаэль запоминает, но строить фразы так и не научился.

Все свои деньги Рафаэль отдал мошеннику Гильермо, поэтому ничего купить себе он долгое время не мог, также как и воспользоваться единственной возможностью пообщаться с родственниками по телефону, международные переговоры с Кубой очень дорогие. После того как про кубинца рассказало одно из саратовских СМИ, пользователи соцсетей собрали для него 11 тысяч рублей, которые перечислили на спецсчет колонии.

- Спасибо журналистам и всем этим людям, я впервые смог сходить в магазин, - благодарит Рафаэль.

Отправьте меня обратно

Гражданин Кубы несколько раз обращался к руководству Федеральной службы по исполнению наказаний с просьбой перевести его в колонию в Мордовии, где отбывают наказание иностранные граждане, в том числе испаноговорящие.

- Я здесь совершенно один, и мне не с кем общаться, что затрудняет мою жизнь. При посещении медицинской части исправительного учреждения я не могу объяснить состояние своего здоровья и повод обращения, - писал Рафаэль.

Однако в официальных ответах ему объясняли, что в колонию в Саратове гражданин Кубы был направлен совершенно законно, так как по месту его жительства в Московской области исправительные учреждения были переполнены. Кроме того, чиновники сообщили, что в УПК установлен ограниченный перечень оснований, по которым осужденный может быть переведен в другую колонию, и случай Рафаэля сюда не попадает.

Но теперь у Рафаэля есть другая мечта ... вернуться на Кубу, откуда раньше стремился уехать. Как он узнал, между нашими странами подписано соглашение об обмене осужденными, и теперь он хочет, чтобы его для отбытия дальнейшего наказания экстрадировали на родной остров, рассчитывая, что так он будет ближе к своей семье.

- Пока я здесь нахожусь, у меня умерли мама и жена, отец тяжело болен, если и он умрет, дочки, а младшей всего 13 лет, останутся одни, - объясняет кубинец и закрывает свое лицо ладонями, сдерживая рыдания.

Комментарий

Николай Скворцов, член общественной наблюдательной комиссии при УФСИН по Саратовской области:

- Между Россией и Кубой ратифицировано соглашение об обмене осужденными. Для того чтобы обмен состоялся, необходимо обращаться в суд либо самому осужденному, либо в его интересах исправительному учреждению или прокуратуре. Наша наблюдательная комиссия направляла письмо по ситуации с гражданином Кубы в Министерство юстиции РФ, и они взяли эту ситуацию под свой контроль. Что касается приговора, мне сложно оценивать его законность. Сам Де Ла Вега Гарсия жаловался, что переводчик, как он считает, неточно переводила его показания в суде, и это могло повлиять на судебное решение.