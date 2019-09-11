Инициатива поставить площадку для детей недалеко от дома принадлежит многодетной маме Елене Фишер, поскольку, как она объясняет, ее собственным детям и соседским ребятишкам негде играть. Женщина на свои средства оборудовала игровую площадку с домиком на дереве, двумя качелями, установила несколько лавочек, сделала пешеходную дорожку и даже небольшой фонтанчик.
- Пусть дети играют на этой площадке, а не бегают рядом с автострадой, на которой оживленное движение, - объясняет мама троих ребятишек.
Женщина готова была на свои деньги обустроить и пешеходную дорожку длиной в 300 метров к своему дому и домам соседей, поскольку тротуаров в этой части Волжского проспекта нет, однако ей так и не удалось согласовать проведение таких работ с местной властью.
Как объяснили в администрации Энгельского района, с иском в суд муниципалитет обратился после жалобы местных жителей. Детскую площадку оградили пластиковой сеткой, и некоторые были недовольны, что приходится идти в обход. В иске действия многодетной мамы и ее соседей чиновники назвали самовольным захватом земельного участка.
Как рассказала адвокат Анастасия Калашникова, представляющая в суде интересы родителей детей, сейчас судебный процесс приостановлен в связи с проведением строительно-технической и земельноустроительной экспертизы, которая была назначена по требованию районной администрации. Суд попросил эксперта ответить на вопросы: какие строения находятся на спорном участке, являются ли они капитальными, соответствуют ли градостроительным и техническим нормативам и не создают ли угрозу жизни и здоровью граждан.
Между тем, как сообщили "РГ" в пресс-службе муниципалитета, вопрос по детской площадке взял под свой контроль глава района Дмитрий Тепин. Районные власти постараются найти компромисс с жителями и завершить судебный процесс мировым соглашением.
- Сносить детскую площадку никто не собирался, единственная проблема в том, чтобы ограждение вокруг нее не ограничивало проход граждан, - объясняет начальник управления информации и общественных отношений администрации Энгельсского муниципального района Вячеслав Пашковский.
В свою очередь Елена Фишер сообщила, она очень надеется, что ей удастся убедить чиновников не переносить детскую площадку вплотную к проезжей части дороги. На чем ранее настаивали представители районного земельного комитета.