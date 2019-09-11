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11.09.2019 21:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Качели вне закона

Почему чиновники потребовали снести детскую площадку
Текст: Андрей Куликов ("Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
В Энгельсе Саратовской области муниципальные власти обратились с иском в суд, в котором требуют демонтировать установленную местными жителями детскую площадку на Волжском проспекте.

Инициатива поставить площадку для детей недалеко от дома принадлежит многодетной маме Елене Фишер, поскольку, как она объясняет, ее собственным детям и соседским ребятишкам негде играть. Женщина на свои средства оборудовала игровую площадку с домиком на дереве, двумя качелями, установила несколько лавочек, сделала пешеходную дорожку и даже небольшой фонтанчик.

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- Пусть дети играют на этой площадке, а не бегают рядом с автострадой, на которой оживленное движение, - объясняет мама троих ребятишек.

Женщина готова была на свои деньги обустроить и пешеходную дорожку длиной в 300 метров к своему дому и домам соседей, поскольку тротуаров в этой части Волжского проспекта нет, однако ей так и не удалось согласовать проведение таких работ с местной властью.

Как объяснили в администрации Энгельского района, с иском в суд муниципалитет обратился после жалобы местных жителей. Детскую площадку оградили пластиковой сеткой, и некоторые были недовольны, что приходится идти в обход. В иске действия многодетной мамы и ее соседей чиновники назвали самовольным захватом земельного участка.

Как рассказала адвокат Анастасия Калашникова, представляющая в суде интересы родителей детей, сейчас судебный процесс приостановлен в связи с проведением строительно-технической и земельноустроительной экспертизы, которая была назначена по требованию районной администрации. Суд попросил эксперта ответить на вопросы: какие строения находятся на спорном участке, являются ли они капитальными, соответствуют ли градостроительным и техническим нормативам и не создают ли угрозу жизни и здоровью граждан.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Севастополю
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Между тем, как сообщили "РГ" в пресс-службе муниципалитета, вопрос по детской площадке взял под свой контроль глава района Дмитрий Тепин. Районные власти постараются найти компромисс с жителями и завершить судебный процесс мировым соглашением.

- Сносить детскую площадку никто не собирался, единственная проблема в том, чтобы ограждение вокруг нее не ограничивало проход граждан, - объясняет начальник управления информации и общественных отношений администрации Энгельсского муниципального района Вячеслав Пашковский.

В свою очередь Елена Фишер сообщила, она очень надеется, что ей удастся убедить чиновников не переносить детскую площадку вплотную к проезжей части дороги. На чем ранее настаивали представители районного земельного комитета.

Общество Семья и дети Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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