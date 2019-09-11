Саратовские предприниматели получили поддержку по нацпроекту

Новости

На фестиваль "Меридианы Тихого" приедет Кристофер Ламберт 15:54
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности 09:02
Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией 08:53
Под Ростовом загорелась сухая трава 08:41
Россияне не могут позволить себе покупку пикапов 08:35
КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня 08:32
Теннисиста пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах 08:25
Пострадавших при взрыве в Находке перевели из реанимации 08:17
Аномальное тепло не покинет центральную часть России 07:51
Овечкин опередил Нурмагомедова в номинации спортсмен года 07:40
Порье вызвал Макгрегора на поединок 07:25
Луис Адриано сделал первый хет-трик за "Палмейрас" 07:15
Ученые рассказали, чем "запивать" еду, чтобы спастись от рака 07:10
Московский сварщик стал двукратным чемпионом мира 06:40
Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции 06:14
СМИ сообщили о взятой Киевом паузе по разрыву соглашений с РФ 05:33
Почти 500 тысяч домов в пригороде Токио остались без света 05:07
На Камчатке арестовали утопившую своих детей женщину 04:48
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы 04:31
Сын президента Бразилии выступил против демократии 03:53
На Сахалине погиб сотрудник ГИБДД 03:39
Израиль нанес массированные удары по территории сектора Газа 03:35
Американские сенаторы снова заговорили о военной помощи Украине 03:06
Перевозивший опасные вещества поезд сошел с рельсов в США 02:47
Тропический шторм повредил сотни школ на северо-востоке Мексики 02:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
11.09.2019 07:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саратовские предприниматели получили поддержку по нацпроекту

Саратовские предприниматели получили сертификаты на рекламу и полиграфические услуги в рамках поддержки малого бизнеса по национальному проекту.
Фото: пресс-служба министерства экономического развития Саратовской области Фото: пресс-служба министерства экономического развития Саратовской области
Фото: пресс-служба министерства экономического развития Саратовской области

В Саратове прошел первый мотивационный форум для предпринимателей "Делай на 100". Как сообщили в областном министерстве экономического развития, он был организован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
В Саратовской области открылся новый мост через речку Каменка

На предпринимательском форуме состоялась деловая игра, также мастер-классы провели бизнес-тренер Николай Мрочковский и основатель проекта "Спарта" Антон Руданов. Кроме того, перед участниками форума выступили и рассказали о своих стартапах руководители семи саратовских компаний, успешно работающих в своих отраслях.

Как отметила министр экономического развития Юлия Швакова, саратовские предприниматели смогли в формате "открытого диалога" обсудить проблемы, существующие в сфере развития бизнеса и попытаться найти пути их решения.

- Предпринимателям нужен стимул, им нужна мотивация и наши спикеры говорили как раз об этом: как улучшить свой бизнес, как сделать так, чтобы компания зарабатывала больше, - отметил руководитель корпорации развития Саратовской области, директор центра "Мой бизнес" Александр Марченко.

По итогам форума, в результате прошедшего отбора среди участников, 25 саратовских предпринимателей и организаций получили сертификаты на рекламу и продвижение своего бизнеса на общую сумму в 2,5 миллиона рублей.

Всего, по данным пресс-службы губернатора Саратовской области Валерия Радаева, по национальному проекту на поддержку малого бизнеса планируется направить до конца этого года 1,5 миллиарда рублей. В том числе, через центр "Мой бизнес", который работает на базе областного бизнес-инкубатора, поддержку предполагается оказать 2,3 тысячам предпринимателей. Также была проведена докапитализация областных фонда микрокредитования и гарантийного фонда. В результате реализации национального проекта число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в этом году в регионе должно увеличиться на две тысячи человек.

В Саратовской области реализуется 12 национальных проектов, на которые в этом году из федерального и областного бюджета поступит порядка 16 миллиардов рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назначил Иванова замглавы МИД вместо Карасина
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд