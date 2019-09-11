Саратовские предприниматели получили поддержку по нацпроекту

Саратовские предприниматели получили сертификаты на рекламу и полиграфические услуги в рамках поддержки малого бизнеса по национальному проекту.

В Саратове прошел первый мотивационный форум для предпринимателей "Делай на 100". Как сообщили в областном министерстве экономического развития, он был организован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На предпринимательском форуме состоялась деловая игра, также мастер-классы провели бизнес-тренер Николай Мрочковский и основатель проекта "Спарта" Антон Руданов. Кроме того, перед участниками форума выступили и рассказали о своих стартапах руководители семи саратовских компаний, успешно работающих в своих отраслях.

Как отметила министр экономического развития Юлия Швакова, саратовские предприниматели смогли в формате "открытого диалога" обсудить проблемы, существующие в сфере развития бизнеса и попытаться найти пути их решения.

- Предпринимателям нужен стимул, им нужна мотивация и наши спикеры говорили как раз об этом: как улучшить свой бизнес, как сделать так, чтобы компания зарабатывала больше, - отметил руководитель корпорации развития Саратовской области, директор центра "Мой бизнес" Александр Марченко.

По итогам форума, в результате прошедшего отбора среди участников, 25 саратовских предпринимателей и организаций получили сертификаты на рекламу и продвижение своего бизнеса на общую сумму в 2,5 миллиона рублей.

Всего, по данным пресс-службы губернатора Саратовской области Валерия Радаева, по национальному проекту на поддержку малого бизнеса планируется направить до конца этого года 1,5 миллиарда рублей. В том числе, через центр "Мой бизнес", который работает на базе областного бизнес-инкубатора, поддержку предполагается оказать 2,3 тысячам предпринимателей. Также была проведена докапитализация областных фонда микрокредитования и гарантийного фонда. В результате реализации национального проекта число занятых в сфере малого и среднего бизнеса в этом году в регионе должно увеличиться на две тысячи человек.

В Саратовской области реализуется 12 национальных проектов, на которые в этом году из федерального и областного бюджета поступит порядка 16 миллиардов рублей.