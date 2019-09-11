Стала известна возможная причина пожара под Нижним Новгородом

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области мог произойти из-за аварийного режима работы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Напомним, пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел накануне вечером. Потушили его сегодня в 02.10 по московскому времени.

Во время происшествия один человек получил ожоги 25 процентов тела. Сейчас он находится в больнице. Второй пострадавший получил первую медицинскую помощь на месте.

К тушению пожара были привлечены 128 человек и 37 единиц техники, два пожарных поезда, в том числе от МЧС России - 111 человек и 31 единица техники.