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11.09.2019 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна возможная причина пожара под Нижним Новгородом

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области мог произойти из-за аварийного режима работы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

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Напомним, пожар на площади пять тысяч квадратных метров произошел накануне вечером. Потушили его сегодня в 02.10 по московскому времени.

Во время происшествия один человек получил ожоги 25 процентов тела. Сейчас он находится в больнице. Второй пострадавший получил первую медицинскую помощь на месте.

К тушению пожара были привлечены 128 человек и 37 единиц техники, два пожарных поезда, в том числе от МЧС России - 111 человек и 31 единица техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область РГ-Видео
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