В Казани немало всевозможных кружков и студий. Но открывшийся недавно центр семейного творчества "Левша" выбивается из их пестрого ряда.

Действует он при православной гимназии Духосошественского храма. Его руководитель отец Сергий берет в ученики исключительно мальчишек, причем желательно вместе с папами.

Болгарка вместо айфона

Уже после нескольких минут знакомства с отцом Сергием понимаешь, что перед тобой неординарный человек. Необычна и его судьба. У него два высших образования - военное и строительное (сейчас он получает третье - уже духовное), служил в ВДВ, преподавал рукопашный бой. А еще батюшка из тех, про кого говорят: мастер на все руки. Наверное, поэтому в его словах чувствуются вес и основательность. Все это подкреплено большим жизненным опытом. При этом речь его лишена назидательности и менторских ноток. Отец Сергий часто шутит и вспоминает какие-то забавные истории. Такой человек точно найдет общий язык с мальчишками.

- Когда молодой человек выпускается из школы, он сталкивается с проблемой, - объясняет он суть своего проекта. - Ему десять лет вдалбливали, что главное - это русский язык и математика. А во взрослой жизни юноша вдруг осознает, что главное - это технология. Она в себя вбирает все дисциплины. Надо лишь правильно выполнять алгоритмы.

По задумке, в центре "Левша" молодежь сможет не просто научиться работать руками, а раскроет свой творческий потенциал. Нужно, считает священник, чтобы юноши развивали в себе созидательное начало, а не росли потребителями. Еще один важный момент - укрепление семейных связей. Не так уж часто современные папы мастерят что-то вместе со своими сыновьями.

- Мы отцов на что мотивируем? Не надо сыну покупать последние модели айфонов. Вы ему подарите, скажем, болгарку хорошую. Она стоит 4500 рублей, а хватит ее на полжизни!

Имеются у отца Сергия и житейские соображения.

- Буквально в каждой семье есть какие-то бытовые потребности. Полочку повесить, на даче что-то сделать. Но у одних нет навыков, у других - инструментов. И вот жены мужей пилят из-за этого. А у нас можно не просто научиться работать руками, но и решить свою конкретную проблему. Принцип такой: ваши идеи - наши технологии. А еще опыт.

Как связать "пожарную лестницу"

К созданию центра семейного творчества в православной гимназии подошли основательно. Закупили всевозможные инструменты, оборудование и даже фрезерный станок с ЧПУ.

Работает центр в двух режимах. Для учеников гимназии здесь проводятся уроки труда. Для остальных занятия проходят дважды в неделю в вечернее время. Занимаются здесь пока преимущественно прихожане Духосошественского храма и других казанских приходов.

Заглянул на одно из занятий и я. В этот вечер собралось человек семь. Среди них, как ни странно, еще один священник, и тоже отец Сергий, с двумя чадами, юрист Антон с сыном и двое ребят без пап. Начинается все с тренировки по завязыванию хитроумных узлов. Гляжу на стенд, где под стеклом красуются несколько десятков образцов: "разбойничий", "обезьяний кулак", "удав", "стремя", "францисканский", "заячьи уши". Выясняется, что отец Сергий учит воспитанников и навыкам выживания.

- Это чтобы человек мог реализовать свои навыки даже с минимальным набором инструментов. И если его выкинут посреди снежной пустыни с зубочисткой, он смог бы построить торговый центр, - смеется батюшка.

Сегодня он объясняет, как вязать узел "пожарная лестница". Название не случайное, в экстренных случаях это действительно поможет покинуть горящую квартиру по веревке из окна. Несколько ловких движений, и на веревке в руках батюшки появляются узелки, отстоящие друг от друга на равном расстоянии. Очень удобно цепляться при спуске. А вообще, по словам отца Сергия, умение вязать узлы может пригодиться в самых неожиданных ситуациях.

- Как-то мой воспитанник пошел с мамой на базар. А я приучил ребят всегда брать с собой аптечку выживания, куда входит 4-5 метров линя. Там они купили здоровый арбуз. Пакеты рвутся, а унести надо. Вот тогда-то мальчик и связал топовый узел, которым таскали ядра на флоте, и унес арбуз.

После разминки с узлами начинается работа посерьезнее. Ребята выпиливают электролобзиками различные заготовки из дерева. У одних это шахматные фигуры, у других миниатюрные модели автомата Калашникова.

- Сразу к серьезным станкам я их не подпускаю, - говорит отец Сергий. - Ручонки сначала должны окрепнуть. Поэтому они у меня двойки не получают, а вместо этого подтягиваются и отжимаются. Что мне с твоей двойки? Надо, чтобы ты мог и девчонку защитить, и инструмент держать.

Кто дежурный по Казани?

И мальчишки, и их отцы трудятся с увлечением. Спрашиваю у одного из пап, юриста Антона, что привело его в центр "Левша". Отвечает, что ему всегда нравилось работать руками. И здесь ни много ни мало намерен научиться строить дом. А в центре эти навыки как раз и дают.

Вообще у отца Сергия грандиозные планы. Если докупить некоторые станки, можно будет здесь и вертолеты собирать, шутит священник.

- Основное есть, но не все пока работает из-за отсутствия мелочей, - поясняет он. - Есть токарный станок - но пока нет резцов. Есть оборудование - но нет материалов, чтобы изготовить под него столы.

Батюшке посоветовали написать заявку на грант, но он не знает, как подступиться к этому делу. А пока помогают друзья и просто добрые люди. Одни материалы предоставят, другие машиной помогут. Вся надежда на помощь благотворителей. В идеале отец Сергий хочет, чтобы центр "Левша" стал чем-то вроде православной службы взаимопомощи.

- Казань - большой город, приходов много. С одной стороны, среди прихожан немало нуждающихся, а с другой, здесь много специалистов в разных областях. Но наша разобщенность мешает им встретиться. К примеру, нужно человеку дом подправить, а есть строители, которые за два часа могут решить этот вопрос. Или у кого-то машина сломалась, а автослесарю несложно посмотреть, что там за неисправность. И если объединить всех специалистов в общую базу, то можно было бы назначать, скажем, на один день в месяц, Петрова дежурным строителем по Казани, Иванова - механиком, Сидорова - юристом.

Отец Сергий уверен, что тогда бы люди смогли сообща решать множество своих проблем, а заодно бы укреплялись семейные и общинные связи. Да и потрудиться "во славу Божию ради ближнего христианину всегда душеспасительно". Все-таки главное, чтобы у человека было золотое сердце, а не золотые руки.