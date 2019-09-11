В женской исправительной колонии N 2 (ИК-2) ГУФСИН России по Нижегородской области прошел этап всероссийской акции "Воскресение души", приуроченной к 120-летию романа Льва Толстого "Воскресение". Красной нитью этой акции проходит мысль о том, что из тюрьмы человек должен выйти социально адаптированным, умелым, нравственно изменившимся. В отличие от старорежимных тюрем, описанных в романе Толстого, в современной исправительной системе упор делается на воспитании осужденных. В этом смог убедиться корреспондент "РГ", побывавший в ИК-2.

Сама колония производит приятное впечатление: везде газоны с красивыми цветниками, есть и огород с морковью и еще какой-то зеленью. Всюду чисто, на окнах - узорчатый тюль.

В тюремной библиотеке осужденные женщины подготовили целое костюмированное представление, посвященное 120-летию романа Льва Толстого "Воскресение", представили аудиогид к литературной экспозиции. Гостям колонии показали творческую студию МИКС (максимально интенсивный курс совершенствования), в которой осужденные пишут картины, вышивают, делают игрушки. Как рассказала руководитель студии Ксения Драницина, многие заключенные на воле ни разу не держали в руках ни иглы, ни кисти, но здесь неожиданно открыли в себе творческие способности.

Гвоздем программы стал спектакль, поставленный по роману "Воскресение". Женщины репетировали все лето, и результат их трудов произвел сильное впечатление - некоторые зрительницы из числа осужденных украдкой вытирали слезы. Хор был великолепен, а артистки играли так, как будто рассказывали о своей собственной судьбе - пронзительно, ярко и душевно. Александра Янковская в роли Катюши Масловой была естественна, экспрессивна и очень убедительна.- Актерские таланты в себе я только здесь обнаружила,- улыбается она.- Я постаралась судьбу Катюши пропустить через себя. Месяцами вживалась в роль.

Первый заместитель начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России полковник внутренней службы Федор Ушков сообщил собравшимся, что спектакль будет представлен на всероссийский конкурс. Организатор акции "Воскресение души" Татьяна Рылова добавила, что именно женщины способны максимально глубоко прочувствовать смыслы, заложенные в романе Толстого, что они сегодня и показали.

По итогам всероссийской акции, которая прошла в Москве, Туле, Нижнем Новгороде и еще пройдет в Казани, Екатеринбурге и Перми (именно через эти города следовала осужденная Маслова) будет создан документальный фильм и выпущен фотоальбом. Эти материалы войдут в презентационный пакет, который ФСИН России представит на международном уровне. Кстати, по замыслу организаторов, целевой аудиторией акции являются не только осужденные, но и сотрудники уголовно-исполнительной системы, а также институты гражданского общества и правозащитники.

Справка "РГ"

В ИК-2 содержатся 610 женщин, половина из них осуждены по статьям, связанным с оборотом наркотиков. Средний возраст - около 30 лет. 166 заключенных учатся, шесть получают высшее образование, более трехсот имеют среднее специальное образование. В колонии есть швейное производство, поэтому работой обеспечены все. Функционируют 15 кружков - спортивный, литературно-исторический, ландшафтного дизайна и другие. Создан отряд социально-психологической реабилитации, построен храм, в котором каждую субботу батюшка проводит службу. Раз в год приезжает митрополит. В библиотеке собрано около 10 000 книг. Есть свое кабельное телевидение, по которому "крутят" сериалы, художественные фильмы и правовые передачи.