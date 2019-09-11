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11.09.2019 23:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Оренбуржье медико-социальные группы обслужили 6000 пенсионеров

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Для помощи пожилым жителям региона в прошлом году в Оренбургской области было создано 437 медико-социальных групп. Их услугами воспользовались более 6000 человек.
Фото: Николай Гагарин
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Об этом рассказала и.о. министра социального развития Оренбуржья Татьяна Самохина, выступая на состоявшемся в Улан-Удэ 26-м заседании российско-австрийской рабочей группы по взаимодействию в социальной сфере на тему "Вызовы в сфере долговременного ухода в Австрии и Российской Федерации".

Как сообщили в пресс-службе минсоцразвития региона, особый интерес членов рабочей группы вызвал оренбургский опыт взаимодействия органов соцзащиты и здравоохранения при оказании помощи людям старшего возраста и инвалидам. Сегодня в области активно внедряется система долговременного ухода для этих категорий. Определены четыре пилотные территории, где запущен мониторинг нуждаемости в таких услугах.

- Новый механизм взаимодействия по уходу за гражданами пожилого возраста будет отрабатываться на базе областного геронтологического центра "Долголетие" при взаимодействии городской клинической больницы № 1 Оренбурга, а также комплексными центрами социального обслуживания населения и районными больницами Октябрьского, Новоорского и Саракташского районов, - пояснила Татьяна Самохина. - В регионе уже внедрены такие стационарозамещающие технологии, как медико-социальная группа, приемная семья для пожилых людей и инвалидов, услуги социальной сиделки.

Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
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В прошлом году в Оренбуржье создано 437 медико-социальных групп, их услугами воспользовались более 6000 пожилых граждан.

- Внедрение в 2017 году этой стационарозамещающей технологии стало ответом на потребность населения в комплексном подходе к обслуживанию людей пожилого возраста с проблемами здоровья, - подчеркнула глава ведомства. - Одним из важных результатов этой работы стало не только оказание помощи в решении медицинских и бытовых проблем пожилых людей, но и своевременное восстановление способности к самообслуживанию, физической активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Кстати

Формирование новой системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - одно из направлений в реализации национального проекта "Демография". В Оренбургской области эти задачи решаются в рамках регионального проекта "Старшее поколение".

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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