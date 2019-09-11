В Перми ищут революционные способы лечения "старческих" заболеваний

С 1 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) начались научные исследования заболеваний, связанных с возрастным отмиранием мозговых клеток. На химическом факультете ПГНИУ создан центр разработки препаратов, которые смогут облегчить жизнь людям с болезнью Альцгеймера, а в идеале их лечить.

О том, как пермские ученые оценивают свои шансы на успех, рассказывает декан химического факультета университета Ирина Машевская.

Ирина Владимировна, исследовательская лаборатория факультета давно занимается созданием и доклиническими испытаниями новых лекарственных препаратов. Сейчас вы решили изучать природу старческого слабоумия. Почему?

Ирина Машевская: Проблема нейродегенеративных заболеваний в последнее время особенно актуальна. Растет продолжительность жизни, и все острее проявляются проблемы возрастных изменений, сильно влияющих на качество жизни. С этим мы столкнулись еще три года назад, когда приступали к разработке нового лекарственного препарата для лечения еще одного заболевания пожилых людей - остеоартроза.

Немецкие СМИ писали, что принц Чарльз никогда не станет королем именно из-за болезни Альцгеймера. Фото: REUTERS

Сейчас мы расширяем спектр исследований фармакологической активности лекарств. Это будет не только изучение противовоспалительной, обезболивающей, противомикробной и противодиабетической активности, чем мы занимались всегда, но и туберкулеза и нейродегенеративных заболеваний.

Мы планируем разработать самообучающуюся нейронно-сетевую систему анализа, которая будет выявлять расстройства на самых ранних, еще скрытых этапах. Кроме того, будет проводиться тестирование препаратов для лечения эпилептических заболеваний мозга и инсультов, других подобных нарушений.

Вы перечислили целый список серьезнейших проблем, над которыми бьются лучшие умы человечества. Настолько уверены в успехе?

Ирина Машевская: В нашей лаборатории работают прекрасные ученые, очень компетентные сотрудники. Кроме того, среди преподавателей университета есть сотрудники израильского Института имени Вейцмана, где давно занимаются вопросами нейродегенеративных заболеваний. Один из них - руководитель Центра конфокальной микроскопии Института имени Вейцмана Эдуард Коркотян - преподаватель нашего университета. Опыты профессора о влиянии света на определенные клетки мозга животных и связанные с этим поведенческие изменения лягут в основу новых исследований. Его коллега, профессор Вячеслав Кальченко, займется развитием тем, связанных с функционированием головного мозга и ранней диагностикой.

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Скептики утверждают, что вылечить заболевание Альцгеймера медицинскими, фармакологическими средствами невозможно.

Ирина Машевская: Пока науке на самом деле неизвестны эффективные способы лечения такого заболевания. Используются только профилактические методы предупреждения и замедления процесса, смягчения каких-то последствий. Но научная мысль, в том числе и наша, не стоит на месте. Мы ищем. Работаем. И нашим результатом станут инновационные лекарственные препараты и сервисы на основе технологий "Нейрофармы", "Нейромедтехники" и "Нейронета".