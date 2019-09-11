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11.09.2019 09:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В режиме "без звука"

Запретят ли пользоваться мобильными телефонами в школах?
Российская газета - Неделя - Пермский край № 203(7961)
Накануне нового учебного года Роспотребнадзор принял и разослал по ведомствам Методические рекомендации об использовании устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях.
Основной и надежный способ проконтролировать, где находится и чем занят ребенок, - дать ему телефон. Фото: Инесса Суворова Основной и надежный способ проконтролировать, где находится и чем занят ребенок, - дать ему телефон. Фото: Инесса Суворова
Основной и надежный способ проконтролировать, где находится и чем занят ребенок, - дать ему телефон. Фото: Инесса Суворова

Документ предлагает руководителям школ самостоятельно определиться, разрешить учащимся пользоваться мобильниками или нет. Авторы методички ссылаются на научные исследования, в том числе российских ученых, которые сходятся в том, что реакции у детей, часто использующих мобильные телефоны, значительно отличаются от реакций сверстников, которые обходятся без устройств коммуникации. У первых обнаружены ослабление смысловой памяти, снижение внимания и скорости аудиомоторной реакции, нарушение фонематического восприятия, раздражительность, нарушения сна.

"Российская газета" поинтересовалась у пермских родителей и педагогов, что они думают по поводу ограничения использования гаджетов в школах и гимназиях. Родители в основном высказались против запрета. Ведь это основной и надежный способ узнать, где находится и чем занят ребенок, а также возможность вовремя отреагировать на ситуацию в случае каких-то непредвиденных обстоятельств.

Фото: istockphoto.com
Почему в регионах не смогли договориться о запрете телефонов в школе

- При сегодняшней жизни телефон у ребенка должен быть обязательно, - говорит мама троих детей Наталья Жданова. - Например, он неожиданно заболел или что-то еще случилось. Иногда сами учителя пользуются телефоном ученика, чтобы связаться с родителями. Я уже не говорю о том, что снятое на телефон видео может стать доказательством, мягко говоря, неправильного поведения педагога по отношению к классу. Такие случаи тоже были.

В то же время большинство опрошенных согласились с тем, что на уроке устройств у детей быть не должно. По словам семиклассника Юрия Голузина, на тех уроках, где дисциплина соблюдается не очень строго, ребята "сидят в телефонах", общаются в соцсетях, играют, а особо продвинутые выискивают в интернете "неудобные" для педагога вопросы, чтобы уличить его в незнании.

Конечно, учителей не может не тревожить ситуация, когда школьники вообще не выпускают телефоны из рук. По их мнению, это сильно мешает им проводить урок, а ребятам усваивать учебный материал. Кстати, исследования, о которых говорится в методических рекомендациях, подтверждают: чем больше времени ежедневно ребенок тратит на смартфон, тем хуже он справляется с учебными тестами.

Полученную зависимость исследователи связывают с феноменом многозадачности. Многофункциональность телефона, наличие большого числа приложений неизбежно создают ситуацию многозадачности, требующую постоянных переключений с одного вида активной деятельности на другой, в том числе в процессе обучения. Это ведет к ухудшению усвоения материала и снижению успеваемости.

Фото: iStock
Педагоги и родители высказались за запрет мобильников в школах

С другой стороны, внедрение современных технологий в образовательный процесс стало обязательным в каждом учреждении Перми. На таких уроках для выполнения заданий ребятам приходится использовать приложения Google, облачные технологии и мессенджеры. И это делается только со смартфона. Ведь не все школы и даже гимназии могут обеспечить каждого ученика компьютером или планшетом для работы на уроке.

- Современные технологии давно стали неотъемлемой частью образовательного процесса, - говорит директор пермского лицея N 2 Анатолий Чепурин. - А те проблемы, которые, возможно, возникают у кого-то на уроках, мешают педагогам или ученикам, надо решать другими способами. Это просто культура воспитания. И сформировать ее - как раз задача педагогов.

В большинстве учебных заведений, особенно в начальной школе, такую культуру стараются воспитать. По словам пермячки Натальи Калеевой, бабушки одной из учениц пермской гимназии N 6, в классе у внучки с первого года обучения учителя и дети договорились: на уроках телефоны лежат на дней портфелей и в режиме "без звука". За несколько лет - никаких жалоб по этому поводу.

Между тем

В министерстве образования ответили, что пока не планируют декларативно запрещать использование смартфонов в школах. Тем более что в крае полным ходом идет цифровизация образования, дети все активнее используют цифровые платформы для учебного процесса. С нынешнего года в регионе начинает работать электронная пермская образовательная система (ЭПОС-школа). - В наших школах уже давно идут уроки безопасного присутствия в интернет-пространстве, - пояснили в ведомстве. - Ребята учатся пользоваться различными информационными ресурсами и социальными сетями, а родители - правильно использовать необходимые фильтры. Но мы будем рекомендовать директорам школ обсудить эту тему с родительским сообществом. В сентябре пройдут родительские собрания, и вопрос можно будет решить сообща.

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