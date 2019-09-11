Возрожденный завод в Орске получил заказов на 2 миллиарда рублей

Воссозданный при участии "Газпромбанка" и Уралмашзавода на базе обанкротившегося машиностроительного гиганта "Ормето-ЮУМЗ" завод в Орске сформировал портфель заказов на два миллиарда рублей. Среди заказчиков значатся крупнейшие металлургические компании - в том числе ЕВРАЗ и Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение из Казахстана.

Ситуацию на заводе Денис Паслер (в центре) взял под личный контроль. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья, восстановление работы на крупнейшей промышленной площадке на востоке области находится на особом контроле у главы региона Дениса Паслера. В среду он проинспектировал производственные площадки и выслушал отчет о текущей ситуации на предприятии.

Напомним, что к работе по запуску производства в опустевших к тому времени цехах дочерняя компания Уралмашзавода - "Уралмаш-Горное оборудование" - приступила весной текущего года. На прошлой неделе стало известно о полном восстановлении производственного цикла на орской промышленной площадке: введены в эксплуатацию все переделы металлургического производства, возобновлена работа механообрабатывающего и сварочного производств.

Предприятие уже приступило к изготовлению продукции. Побывав в цехах и пообщавшись с руководством "Уралмаш-ГО", глава региона перспективы выхода орского завода на прежние показатели как высокие.

- Конечно, предстоит еще много работы, но уже сейчас на предприятии цеха ожили, есть заказы и, по мере увеличения объемов производства, растет число работников. Компетентность руководства компании, которое смогло в сжатые сроки запустить производство после длительного простоя, сомнений не вызывает. Со своей стороны я готов и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку, - отметил Денис Паслер.

Сегодня в производственных и вспомогательных процессах ООО "Уралмаш-Горное оборудование" задействованы 480 сотрудников, идет формирование инженерно-конструкторской службы.