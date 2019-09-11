За умное обсуждение победители "ВУЗ-Флаэртианы" получат приз

Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана" в этом году пройдет в Перми с 20 по 26 сентября, и соберет лучших из профессионалов мирового не игрового кино.

Впрочем, одна из составных и очень важных частей фестиваля стартовала уже сейчас. Школьники, студенты и молодежь участвуют в конкурсе "ВУЗ-Флаэртиана".

В киносалоне "Премьер" работает дискуссионный киноклуб "Жизнь врасплох", где участники смотрят лучшие документальные фильмы разных лет и учатся обсуждать увиденное на экране. Например, студенты гуманитарно-педагогического университета провели дискуссию на тему "Уехать нельзя остаться".

Они вместе со зрителями пытаются ответить на вопрос, почему молодые люди уезжают в другие города, начинают ли они жить лучше. И не лучше ли оставаться в провинции? Диспут строится на фильмах "Беглецы" и "Лиза". Разные авторы, разные сюжеты. Но темы схожие: у молодых ребят только один шанс на нормальную жизнь - вырваться из провинции.

- Основной задачей таких встреч является практическое обучение различным формам организации и ведения дискуссий, - говорят организаторы. - После этого участники отправятся применять полученные навыки ведения обсуждения в школах и колледжах Перми.

Победителей "ВУЗ-Флаэртианы", которыми станут организаторы лучших дискуссий после просмотров архивных документальных фильмов, ждут награды. Их вручат на церемонии открытия фестиваля - 20 сентября в Органном зале Пермской краевой филармонии.

Продажа билетов на события "Флаэртианы" - в киноцентре "Премьер". Стандартная цена составит 150 рублей за сеанс днем (до 17.55) и 170 рублей вечером. Льготная цена на показы - 80 и 100 рублей соответственно. Скидкой могут воспользоваться пенсионеры, инвалиды, ветераны, студенты и школьники.